Evde diş taşı temizliği ile Tartar probleminden kurtulun

Dişlerde ve diş eti çizgisinde tartar birikmesine izin verildiğinde, ciddi ağız sağlığı problemleri gelişebilir. Tartar, plakların yapışması için daha yapışkan ve pürüzlü bir yüzey sağlar.

Vereceğimiz tarifle dişlerinizdeki Tartardan Kurtulabilirsiniz.

Tartar probleminden evinizde kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

Oksijenli su

Sıcak su

Karbonat

Tuz

Mikrop kırıcı ağız gargarası

Dental Kürdan

Diş fırçası

Hazırlanışı

Yarım bardak sıcak su ile bir bardak oksijenli suyu karıştırın ve bir dakika boyunca ağzınızı çalkalayın. Ardından yarım bardak oda sıcaklığındaki suyla durulayın. Tartar tabakasından kurtulmanın en etkili yolu karbonattır. Bir yemek kaşığı karbonat ile yarım çay kaşığı tuzu yarım bardak su içerisinde karıştırın ve dişlerinizi bu karışım ile fırçalayın. Dental kürdan kullanarak dişlerinizi nazikçe ovun ve zarar vermemeye dikkat edin.