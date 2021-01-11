Evde çocuk bakım parası başvuru şartları | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu doğum yapan kadınların iş gücünden ayrılmaması, mesleklerini sürdürebilmeleri için koordineli olarak evde çocuk bakımı desteği sağlıyor. Anneler çalışırken çocuklarına evlerinde bir bakıcı bakacağı için böylelikle istihdam alanı da açılmış oluyor. Söz konusu bakıcıların sigortaları ödenmek zorunda. Bakıcıların ayrıca MEB ya da İŞKUR sertifikası olmak zorunda. Peki, evde çocuk bakımı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Evde çocuk bakım parası nasıl alınır?

Çalışan annelerin evde çocuk bakım desteği almaları için 4A yani SSK'lı çalışmaları gerekiyor. Destek için bebeklerin 0-24 aylık olması gerekiyor.

Evde bakıcı desteği alma şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Destekten yararlanacak olan annenin başvuru tarihi itibariyle 4A kapsamında çalışıyor olması,

Annenin en fazla asgari ücretin brüt tutarının 2 katı kadar maaş alması,

Başvuru esnasında annenin iki yaşında ya da daha küçük yaşta çocuğunun olması,

Çocuk bakıcısının en az ilkokul mezunu olması,

Anne ve bakıcının aynı ilde ikamet etmesi,

Tutulacak olan bakıcının birinci dereceden akraba olmaması gerekmektedir.

Bakıcının taşıması gereken özellikler:

18 yaşını doldurmuş olması,

Anne ve çocuk ile aynı ilde ikamet ediyor olması,

Anne ile birinci dereceden yakınlığının olmaması,

Proje kapsamında anne olarak yararlanıcı olmaması,

Tam zamanlı çalışıyor olması gerekmektedir.

Evde çocuk bakım parası başvurusu nereden nasıl yapılır?

0-24 aylık bebeği olan ve bakıcı yardımına başvurmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor.

Evde bakıcı desteği başvuruları için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılıyor. Ayrıca online olarak SGK internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz.

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