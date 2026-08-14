Evde çekirdekten hurma ağacı çimlendirme herkesi hayrete düşürdü: Nemli peçete verin süreci hızlansın...

Çekirdekten kolayca hurma ağacı yetiştirebiliriz. Hurma çekirdeği kuruyana kadar sıcak suda bekletin çimlenmesini sağlayın. Suyun sürüklendiğini basit yolunu bulmak için şiştiğini görmektir.

Hurma tohumlarını en az 3 gün boyunca bir bardak suyun içerisinde bekletin.

Hurma çekirdeği şiştikten sonra kabın içine ıslak talaşın içine koyun ve talaş nemli kalsın. 1 ay sonra hurma ağacı filiz verecektir ve bitki 10 cm olunca kum karıştırılarak torf içine alıp yetiştirmeye devam edin.

Sonra uygun bir saksıya tohumları ekin.

Tohum Filizlendikten Sonra!

Hurma filizlendikten sonra toprakta yeşil sivri bir şekilde çıkar diğer tohumlar gibi iki yapraklı değil yuvarlak ve ortası sivridir.

Filizlenmiş hurmalar yazın haftada 1 kere sulanır.

Hurma ağacı 5 yaşına gelene kadar her sene saksıyı genişletmeniz gerekir. 5 Seneden sonra saksıyı 3 senede bir değiştirin.

Hurma ağacını güneş ışığından koruyun ve çok karanlık yerde de tutmayın. Etrafında bol ışık almalıdır.

Hurma bitkisini suladığınız su çok sıcak olmayacak soğukta olmayacak oda sıcaklığında dinlendirilmiş olacak.

Kışın su durumuna göre bir bardak su verilir.

Bazen hurmalar susuzluğa alıştırılır.

Hurmalar geç gelişir ve bu yüzden neden gelişmiyor diye umutsuzlanmayın. Hurma haziranda dışarı çıkarılır ekimde içeri alınır.

Not: 15-20 gün içerisinde çimlenir bazıları ise sonradan çimlenir.

Evde çekirdekten hurma ağacı yetiştirmek için, hurma çekirdeklerini 2-3 gün ılık suda bekletip şişmesini sağlayın. Ardından nemli havlu kâğıt veya ıslak talaş içinde, ılık ve karanlık bir yerde filizlenmeye bırakın. Köklenip yeşeren çekirdeği torf ve perlit karışımlı toprağa ekin.

Çekirdek Hazırlığı ve Suda Bekletme:

Yemeklik hurma çekirdeklerini iyice temizleyin. Üzerinde meyve kalıntısı kalmasın.Çekirdekleri bir bardak ılık suyun içine atın.Suyu her gün değiştirerek çekirdekleri 3 gün bekletin.Şişen ve suyu çeken çekirdekler çimlenmeye hazır hale gelir.

Çimlendirme:

Islak bir havlu kâğıda ya da nemli talaşa çekirdekleri sarın.

Havlu kâğıdı kilitli poşete veya kapaklı bir kaba koyun.Kutuyu ılık ve aydınlık bir köşede saklayın.

Kâğıdın hep nemli kalmasını sağlayın. Yaklaşık 3-4 hafta içinde beyaz kökler ve filizler çıkmaya başlar.

Tropikal ve çöl iklimlerinde yetişen hurmanın sekiz bin yıllık geçmişi vardır.

Hurma Çekirdeği Kaç Günde Çimlenir?

Hurma ağacı, ekimi son derece kolay olan ve bakım isteyen bir bitkidir. Sıcak bölgelerde yetişebilen bu bitkinin evde yetiştirilmesi için yeterli güneş alması gerekecektir. Hurmanın çekirdeklerinin çimlenmesi için gerekli koşulları sağladığınızda, 15- 20 gün sonunda çimlenmeye başlayacaktır. Bazı durumlarda çimlenmeyen tohumlar daha sonradan çimlenmeye başlayabilir.

Çimlenen filizlerin bir ay sonra filizlenmeye başlayacağını göreceksiniz. Torflu toprağa ekilen bitkinin susuz kalmaması da önemlidir. Özellikle yaz aylarında haftada bir kere sulanması gerekecektir. Güneşten de yeteri kadar faydalanan hurma bitkisi, iyi bakıldığı müddet kısa zamanda gelişim gösterecektir.

Hurma Çekirdeği Saksıda Yetişir Mi?

Hurma çekirdeği; evde, saksıda, iş yeri gibi her türlü iç mekânda yetişmeye uygundur. Yeteri kadar güneş alan hurma bitkisi gelişme göstermeye başlayacaktır. Hurma çekirdeğini saksıda yetiştirmek için, çekirdeğin öncelikle çimlendirilmesine özen göstermelisiniz. Çekirdek, suyun içinde şiştikten sonra bir kap içerisindeki ıslak talaşın içine ekin ve üzerini torf karışımlı toprakla kapatın.

Hurma çekirdeğini ekeceğiniz saksının ölçüsüne de dikkat etmelisiniz. Bitkinin kök kaidesinin açıkta kalmaması için hurma fidanını dikeceğiniz saksının derinliği ve yüksekliği en az 25 cm olmalıdır.

Hurma Çekirdeği Dikilir Mi?

Hurma ağaçları, çekirdeğin çimlendirilmesi sonucunda oluşmaktadır. Hurma çekirdeğini dikmek için çekirdeğin çimlendirilmesi gerekecektir. Bunun için plastik bir kaba koyacağınız çekirdekleri çimlendirebilirsiniz.

Üç gün boyunca suda kalan ve şişmeye başlayan hurma çekirdeklerini, toprağın 10 cm ile 20 cm aralığında kalacak şekilde kaba dikmelisiniz. Işık alan bir yere koyduğunuz bitkinin haftada bir sulanmasına özen gösterin. Sıcak iklim koşullarında yetişebilen bu bitkinin güneş görmesi son derece önemlidir.