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Evde biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi malzemeleri

Kış hazırlıklarının başlamasıyla beraber turşu yapımı tarifleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle de biber turşusunun yapımı sonbaharın gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Peki, evde biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu için gerekli malzemeler nelerdir? Biber turşusu yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
Evde biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu tarifi malzemeleri

Kış hazırlıklarının başlamasıyla beraber turşu yapımı tarifleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle de biber turşusunun yapımı sonbaharın gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Peki, evde biber turşusu nasıl yapılır? Biber turşusu için gerekli malzemeler nelerdir? Biber turşusu yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

5 kilo sivri biber - 3 kilo domates - 2 demet maydanoz - 6-7 tane sarımsak - 1-1.5 kilo sirke - 4-5 tane kesme şeker - 1 kilo sıvıyağ

Evde biber turşusu nasıl yapılır?

Öncelikle biberlerimizi yıkıyoruz eğer boyutları büyükse uçlarından biraz bölebiliriz. Daha sonra büyükçe bir tencereye sirkenin hepsini koyalım biberleri ilave edelim biberler hafif haşlandıktan sonra sirkeli sudan alalım. Öncesinde domatesleri rendeleyip içerisine maydanozları çok ufak olmayacak şekilde doğrayalım. İçerisine sarımsakları ilave edelim. Kesme şekerleri içerisine koyalım ve tuz, sıvıyağ ekleyelim bu karışımı 1-2 saat kadar bekletelim. En son olarak 5 kg kavanoza bir sıra biber bir sıra domates sosu şeklinde koyarak ağzını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz…

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
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