Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?

Evde Bardakta Mısır Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

1 paket 450 gr hazır dondurulmuş mısır

2 yemek kaşığı margarin

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Pul biber

Nane

Kimyon

(isteğe bağlı farklı baharatlar)

Evde Bardakta Mısır Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Orta boy tencereye margarin ve mısırları koyup açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra altını kapatıp tuz ve tüm baharatları koyup karıştırıyoruz. Bardaklara koyup isteğe göre nar ekşisi veya limon suyu ketçap ve mayonez koyup servis yapabilirsiniz.

Evde Bardakta Mısır Tarifi Nasıl Yapılır?

Mısırlarınızı koçandan ayıklayın. Tencereye tereyağını alın ve eritin.

İçerisine mısırı ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu koyup karıştırın.

Son olarak peyniri de ekleyin.

Peynir eriyene kadar güzelce karıştırın.

Bardağa alarak servis edin. Afiyet olsun.

Hazır paket süt mısır nasıl yapılır?

Dondurulmuş mısırlar bir tencereye alınır. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edilir. 10 dk pişmeye bırakılır. Pişen mısırlar bir süzgece alınır güzelce süzülür. Tekrar tencereye alınır. Sıcakken tereyağını ekleyin. Tuz ve istediğiniz baharatları ekleyerek 1-2 kere karıştırın.

SIRADA LEZZET İPUÇLARI VAR!

Bardakta mısır nasıl yapılır sorusuna yanıt verecek tarifi verdik, ancak bu kadarla bitmedi! Soslu mısırı benzersiz bir yiyecek haline getirmek için lezzet ipuçları var sırada!

- Hazırladığınız soslu mısırları servis etmeden önce biraz daha lezzetli hale getirmeye ne dersiniz? Bunun için tek yapmanız gereken en sevdiğiniz klasik sosu kapmak! Ketçap, mayonez ve hardal ile tatlı toz biberi karıştırın. hazırladığınız mısırların üzerine ekleyin. Lezzet bu şekilde ikiye katlanacaktır.

- Eğer parmesan peynir yerine kaşar peyniri kullanacaksanız, tuz oranına dikkat etmeniz gerekmektedir. Peynirin içerisinde halihazırda bulunan tuz miktarı, üzerine fazladan tuz eklemeniz durumunda mısırları çok daha tuzlu hale getirecektir. Bu nedenle peynirin tuzunu da hesaba katarak tuz ekleyin.

- Farklı lezzetler elde etmek adına, haşladığınız mısırları Kühne’nin farklı sosları ile harmanlayabilirsiniz. Özellikle birbirinden değişik salata sosları, mısırları nefis bir hale getirecektir. Binada, Sezar, Nar Eksisi ya da Barbekü sosu… Her biri bardakta mısır keyfini başka bir boyuta taşıyacaktır!