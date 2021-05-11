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Yemek Tarifleri Evde baklava nasıl açılır?
Yemek Tarifleri

Evde baklava nasıl açılır?

Ev baklavası yapılışı | Evde leziz baklavalar hazırlamanız mümkün. Bunun içinse emek ve doğru tarif çok önemli. Peki, tam kıvamında leziz baklava nasıl yapılır? Tam ölçülü baklava tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:06:00 -
Evde baklava nasıl açılır?

Ramazan bayramında ailenize leziz bir baklava hazırlamak istiyorsanız; şahane bir tarifle geldi. Hem kolay hem de leziz baklava tarifi için kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın. Çünkü bu tarifi bir kez yaptıktan sonra tarif defterinizde ilk sırayı alacak. Denenmiş baklava tarifi…

Ev baklavası için gerekli malzemeler

Hamuru için:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı ılık süt

İç malzeme:

  • 500 gram dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

  • 300 gram tereyağı

Açmak için:

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı nişasta

Şerbet için:

  • 4 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Evde baklava nasıl açılır?

Baklavanızı pişirir pişirmez şerbetleyecekseniz, öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15-20 dakika şerbeti kaynatın. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir yoğurma kabının içine süt hariç tüm hamur malzemesini ekleyin. Sütü azar azar eklerken hamuru yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bur mahur hazırlamanı gerekiyor. Bu sebeple hamurun kıvamına göre un ve süt miktarını artırabilirsiniz.

Hamuru 30 eşit bezeye bölün ve üzerlerini nemli bezle örtün.

Hamuru açmak için kullanacağınız nişasta ve unu karıştırın.

Her bir bezeyi nişastalı ve unlu karışımla açın. Her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız her parçayı un-nişasta karışımıyla incecik açın.

Hamurları üst üste dizerken yine unlu karışımdan serpin.

Tüm hamurların üzerine nemli bez örtüp 5 dakika dinlendirin.

Bir tepsiye erittiğiniz tereyağını sürün.

Yağlanan tepsiye 3 kat yufka yerleştirin. 3.katın üzerine ceviz serpin. Ardından 1 kat yufka ve ceviz serpin. Bu işlemi son iki adet yufka kalana kadar sürdürün. Kalan iki kat yufkayı en üste yerleştirin.

Baklavayı bıçakla güzelce dilimleyin ve erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklavayı üzeri kızarana kadar pişirin.

Baklavayı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Baklavanın 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbeti çeken tatlınızın ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?
Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

Yemek Tarifleri

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

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