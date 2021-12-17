Evde bakın engelli aylığı ne kadar? Engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu 2022?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Engelli aylığından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Engelli evde bakım maaşı ne kadar?

2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.

Evde bakım maaşı almak için nereye başvurulur?

İkametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Aylığı ne zaman yatırılır?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Kimler evde bakım maaşı alır?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.