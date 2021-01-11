Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası 11 Ocak

Evde bakım parası ne kadar oldu 2021 | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı?

Evde bakım parası ne kadar 2021

Evde bakım maaşına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 2021 yılının gelmesiyle birlikte 1.544 TL olan evde bakım maaşı 1.667 TL oldu.

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Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. 15’i hafta sonuna denk geliyorsa ödemeler birkaç gün önce başlayabiliyor. Bu ay için henüz evde bakım maaşları hesaplara geçmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden ya da bankanızdan öğrenebilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI