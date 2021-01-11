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Ekonomi Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası 11 Ocak
Ekonomi

Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası 11 Ocak

Evde bakım parası sorgula | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ocak ayında ödeme yapılan illerin sıralamasını merak ediyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? | Eve bakım parası bu hafta yatar mı? Hangi illerde evde bakım parası yattı?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 01:42:00 -
Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası 11 Ocak

Evde bakım parası ne kadar oldu 2021 | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası yattı?

Evde bakım parası ne kadar 2021

Evde bakım maaşına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 2021 yılının gelmesiyle birlikte 1.544 TL olan evde bakım maaşı 1.667 TL oldu.

Evde bakım parası yatan iller | Evde bakım parası 11 Ocak

Evde bakım maaşı her ayın 15 ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. 15’i hafta sonuna denk geliyorsa ödemeler birkaç gün önce başlayabiliyor. Bu ay için henüz evde bakım maaşları hesaplara geçmeye başlamadı.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden ya da bankanızdan öğrenebilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI

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