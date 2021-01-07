Evde bakım maaşı kesilir mi? | Bakıma muhtaç bireyler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay maaş ödemesi yapıyor. Söz konusu maaşlar illere göre bir sıralamayla her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara geçiyor. Bazı durumlarda ise evde bakım maaşları yatmayabiliyor. Peki, evde bakım maaşı neden yatmaz?

Evde bakım maaşım neden yatmadı? | Evde bakım maaşım yatmadı ne yapmalıyım?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir. Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.