Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla evde bakım maaşlarını yatırıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini araştırmaya başladı.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'iarasında hesaplara yatırılıyor.15 Mart Salı günü itibariyle ödemelerin yapıldığı illerin listesi şöyle:

Tokat

Kırşehir

Bolu

Osmaniye

Ordu

Afyonkarahisar

Hatay

Çanakkale

Aksaray

İzmir

Antalya

Diyarbakır

Ankara

Kırıkkale

Balıkesir

İstanbul

Konya

Kocaeli

Şanlıurfa

Niğde

Bilecik

Uşak

Gaziantep

Manisa

Mersin

Çorum

Samsun

Bursa

Adana

Evde bakım maaşı sorgula

Evde bakım maaşlarının hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.