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Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı sorgula
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı sorgula

Evde bakım maaşları yattı mı? Bakıma muhtaç bireyler için devlet her ay maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Söz konusu maaş ise illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise ödemelerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:24:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sıralamayla evde bakım maaşlarını yatırıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini araştırmaya başladı.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'iarasında hesaplara yatırılıyor.15 Mart Salı günü itibariyle ödemelerin yapıldığı illerin listesi şöyle:

  • Tokat
  • Kırşehir
  • Bolu
  • Osmaniye
  • Ordu
  • Afyonkarahisar
  • Hatay
  • Çanakkale
  • Aksaray
  • İzmir
  • Antalya
  • Diyarbakır
  • Ankara
  • Kırıkkale
  • Balıkesir
  • İstanbul
  • Konya
  • Kocaeli
  • Şanlıurfa
  • Niğde
  • Bilecik
  • Uşak
  • Gaziantep
  • Manisa
  • Mersin
  • Çorum
  • Samsun
  • Bursa
  • Adana

Evde bakım maaşı sorgula

Evde bakım maaşlarının hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

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