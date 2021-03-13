Evde bakım maaşı sorgulama ekranı | Bakıma muhtaç bireyler için her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş ödemesi yapıyor. Peki, bu ay evde bakım maaşı yatırıldı mı?

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri oldu?

Evde bakım maaşının ödenip ödenmediği merak ediliyor. Evde bakım parası her ay illere göre bir sıralamayla hesaplara geçiyor. Maaş ödemeleri her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşının 15 Mart’tan itibaren yatırılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşınızın durumunu e devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunun için e devlete şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız gerekiyor. Maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar ise bakiyelerini SMS ile sorgulayabilir.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

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