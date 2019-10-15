Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı alma şartları neler?

Evde bakım maaşı almak için başvuru nasıl yapıyır? Evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere evde bakım parası alabilir. Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır. Peki evde bakım maaşı nasıl alınır? Evde bakım parası için nereye başvurulur?

Evde bakım maaşı alma şartları neler?

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaca değil bakana veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulanmakkta. Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartlar yerine getirilmeli. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor. Buna ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuruda çok fazla belgeye ihtiyaç yok. Bürokratik engeller az. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.

Evde bakım maaşı almak için başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

İl veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

Evde bakım parası ne zaman yapıyor?

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Aylık alanlar ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.