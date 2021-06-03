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Ekonomi Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri yattı mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Haziran ayı için ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parası yatan iller belli oldu. Peki, Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:38:00 -
Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine destek sağlamak için her ay yatırılan evde bakım parası, vatandaşları bir nebze de olsa ekonomik anlamda rahatlatıyor. Haziran ayı evde bakım ödemeleri yattı mı? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri yattı mı?

Evde bakım maaşları 15 Haziran itibariyle başlayacak. O nedenle şuan ödemeler başlamadı.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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