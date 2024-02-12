Evde bakım aylığı ne kadar? Engelli ev ziyareti! İşte o fiyatlarına ilişkin: Kaç yaşındaki, kim, nasıl alır? Ne kadar çekecek? Fiyatları

Her yıl olduğu gibi, yeni yılda da engelli maaşlarında ve evde bakım desteğinde güncellemeler yapılmaktadır. 2024 yılında asgari ücret artışı ile birlikte, engelli aylıkları ve evde bakım maaşları da belirlenmiştir. İşte, 2024 yılında geçerli olacak engelli maaşları ve evde bakım desteği miktarları:

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Engelli bireylerin evde bakım desteğinden faydalanabilmesi için üç temel şartın sağlanması gerekmektedir. İlk olarak, gelir testi raporu ile gelir düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, engelli sağlık kurul raporunda "Evet" ibaresinin bulunması ve bakım ihtiyacının raporlanması gerekmektedir. Başvuru süreci için ise ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’ne başvurulması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı, tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve ağır engelli raporu bulunan bireylere yöneliktir.

KAÇ YAŞINDAKİLER!

18 yaşından büyükler için "ağır engelli" ya da "tam bağımlı", 18 yaşından küçükler için ise "ağır engelli", "çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "belirgin özel gereksinimi vardır" ve "özel koşul gereksinimi var" ifadelerinden birinin sağlık raporunda bulunması gerekmektedir.

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Değerlendirme

Başvuruyu alan Aile ve Sosyal Hizmetler birimi, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'ni görevlendirir. Heyet, engelli bireyin ikamet ettiği yerdeki sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarına dayanarak detaylı bir inceleme gerçekleştirir. Heyet, bireyin günlük yaşam aktivitelerini (tuvalet ihtiyacını giderme, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi) kendi başına gerçekleştiremeyecek durumda olup olmadığını değerlendirir.

Değerlendirme sonucunda, bireyin bakıma ihtiyaç duyduğu tespit edilir ise, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti bir rapor düzenler. Bu rapor, evde bakım yardımı almaya hak kazanıldığını belirtir.

Hak kazanılan evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılır. Yardım alacak kişinin hesabına her ay olacak şekilde ödemeler yapılır. Evde bakım yardımı süreci düzenli olarak takip edilir ve bireyin durumundaki değişikliklere göre güncellenir.

Bu süreç, engelli bireyin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde destek sağlamayı amaçlar ve aynı zamanda adaletli bir değerlendirme süreci için gereklidir.

Memur Maaşı Zammı ve Enflasyon Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.

Evde bakım maaşı da memur maaşı zammı oranında artırıldı. 2024 Ocak itibarı ile evde bakım maaşı yüzde 49.25 oranında zamlandı. Temmuz 2023 döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı, 2024 Ocak itibarı ile 7 bin 638 TL'ye yükseldi.

Evde bakım parası her ayın 15 ila 31'i arasında düzenli olarak hesaplara geçmektedir.

Maaş Sorgulama Yolları

Emekli maaşı olan evde bakım parası alabilir mi?

Engelli emekli maaşı düşük mü olur?

Engelli bireyler hangi şartta ve nasıl araç sahibi olabilir?

Evde bakım maaşı ödemeleri, SMS ya da e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilir. Bireyler, bu yöntemler ile ödemelerini takip edebilir.

SMS ile sorgulama:

Cep telefonunun mesaj bölümüne gidilir.

Yeni bir mesaj oluşturulur.

Mesajın içine TC kimlik numarası ve "MAAS" yazılır (örneğin: 12345678901 MAAS).

Gönderilen SMS'in ücreti genellikle standart SMS tarifelerine tabidir.

Gönderilen SMS sonrasında, kullanıcıya gelen cevap ile ödeme bilgilerine ulaşılır.

e-Devlet üzerinden sorgulama:

www.turkiye.gov.tr adresine gidilir.

TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" hizmetleri arasında "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ya da benzeri bir hizmet bulunur.

İlgili hizmet seçildikten sonra, TC kimlik numarası gibi bilgiler girilir ve sorgulama butonuna basılır.

Sistem, yapılan sorgulama sonucunda evde bakım maaşı ödeme bilgilerini detaylı bir şekilde kullanıcıya sunar.