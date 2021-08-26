Evde altın üretimi nedir, nasıl yapılır? Evde altın üretimi yapılması aslı var mı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte 2020 yılının ortalarında altın ciddi bir çıkış yakaladı. Değerini kat kat artıran altın son dönemde ise düşüşe geçti. Altın yatırımı yapmak isteyenler ise son dönemde evde altın üretmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, evde altın gerçekten üretilir mi? Evdeki eşyalardan altın elde edilir mi? Evde her gün altın nasıl yapılır, bunun doğruluk payı var mı?

Evde altın üretimi yapılır mı? Evde altın üretilir mi?

Youtube üzerinden yayımlanan bazı videolarda her gün evde 1 gram altın üretilebileceği iddia ediliyor. Elektronik malzemelerin içerisinde saf altının bulunduğunu belirten içerik üreticisi eğitim vererek milyonlara evde altın üretmeyi öğrettiklerini iddia ediyor. Altın üretimini konusunda öyle iddialı konuşuyor ki altın üretiminin bahçe, balkon ve terasta yapılabileceği belirtilirken kişilerin bir günde asgari ücret kadar para kazanabileceği ifade ediliyor. Altın üretmek için gerekli malzemelerin cep telefonlarının, hard disk gibi cihazların içerisinde bulunduğu belirtiliyor.

Evde altın üretiminin yapılacağını iddia eden vatandaş, Youtube'daki paylaşımında söz konusu elektronik cihazlardan çıkarılan altın malzeme önce 15 dakika kadar eritiliyor ardından kral suyu denilen sıvıyla birleştiriliyor. Unutmamak gerekir ki söz konusu sıvı, asit içeriyor. Bu sebeple kral suyu oluştururken son derece dikkat etmek, gerekli tedbirleri almak son derece önemli. Videoları adım adım takip edenlerin evlerinde kolaylıkla altın üretebileceğinin altı çiziliyor.