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Kadın - Aile Evde adana dürüm tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde adana dürüm tarifi, nasıl yapılır?

Ev yapımı Adana Kebap tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:51:00 - 2021-12-06 22:05:27
Evde adana dürüm tarifi, nasıl yapılır?

Ev Yapımı Adana Kebap en güzel kebap çeşitlerindendir. Şimdiden afiyet olsun.

Ev Yapımı Adana Kebap Tarifi

  • 500 gram kuzu kıyma
  • 100 gram kuyruk yağı
  • Pul biber
  • Toz biber
  • Tuz
  • 1 adet soğan

Yapılışı

Kuyruk yağını rondodan veya kıyma makinesinden geçirin. Soğanı rendeleyin. Fazla suyunu süzün. Tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız harcı, buzdolabında yarım saat 1 saat kadar bekletin. Şişleri ıslatın.Elinizle harçtan alarak, şişe dizin. 200 derecede pişirin. Fırın tepsisine dizerken, altına isterseniz biber patates koyabilirsiniz. Köftenin yağıyla çok güzel pişiyor. Afiyet olsun.

 

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