Evde adana dürüm tarifi, nasıl yapılır?
Ev yapımı Adana Kebap tarifi ve malzemeleri...
Ev Yapımı Adana Kebap en güzel kebap çeşitlerindendir. Şimdiden afiyet olsun.
Ev Yapımı Adana Kebap Tarifi
- 500 gram kuzu kıyma
- 100 gram kuyruk yağı
- Pul biber
- Toz biber
- Tuz
- 1 adet soğan
Yapılışı
Kuyruk yağını rondodan veya kıyma makinesinden geçirin. Soğanı rendeleyin. Fazla suyunu süzün. Tüm malzemeleri karıştırın. Hazırladığınız harcı, buzdolabında yarım saat 1 saat kadar bekletin. Şişleri ıslatın.Elinizle harçtan alarak, şişe dizin. 200 derecede pişirin. Fırın tepsisine dizerken, altına isterseniz biber patates koyabilirsiniz. Köftenin yağıyla çok güzel pişiyor. Afiyet olsun.