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Aktüel Evde 160 kediye bakan çift için karar: Ömür boyu hayvan bakma yasağı... "Yok artık" dedirtecek!
Aktüel

Evde 160 kediye bakan çift için karar: Ömür boyu hayvan bakma yasağı... "Yok artık" dedirtecek!

Yeniakit Publisher
2024-04-06 23:03:00 - 2024-04-06 23:50:43
Evde 160 kediye bakan çift için karar: Ömür boyu hayvan bakma yasağı... "Yok artık" dedirtecek!

Dairede parazitlerle kaplı, susuz kalmış ve yetersiz beslenmiş düzinelerce hayvan bulundu. Hayvan bakma yasağı! Evet yanlış duymadınız, gerçekten öyle. İşte detaylar...Mahkeme bir açıklama yaptı.

Fransız çift, dairelerinde 100'den fazla susuz kalmış ve yetersiz beslenmiş kediyle köpek bulunmasının ardından bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılırken, ömür boyu evcil hayvan beslemekten de men ediliyor.

68 yaşındaki kadın ve 52 yaşındaki adamdan hayvan koruma derneklerine 150 bin eurodan fazla tazminat ödemeleri de istendi.

Çiftin Nice'teki 80 metrekarelik dairesinden toplam 159 kedi ve 7 köpek kurtarıldı.

Polis memurları 2023'te komşular arasında yaşanan bir anlaşmazlık ihbarının ardından daireyi hijyenik olmayan koşullarda evcil hayvanlarla dolu halde bulmuştu. Odalar; parazit ve lezyonlarla kaplı, susuz kalmış, yetersiz beslenmiş düzinelerce kediyle köpeğin yanı sıra ölü hayvan leşleriyle doluydu.

Dedektifler, banyoda en az iki kedi ve iki köpek yavrusunu ölü olarak bulmuştu.
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AFP'nin haberine göre, Nice Ceza Mahkemesi'nin çarşamba günü verdiği kararda, çiftin tüm evcil kedi ve köpeklerinin "sağlık durumunun çok kötü olması nedeniyle terk etme suçundan suçlu olduğuna" hükmetti.

Kadın duruşma sonunda hayvanların velayetini almak için mücadele etti ve şöyle dedi:

Bu bir kadına artık çocuk sahibi olamayacağını söylemek gibi bir şey.

"Böyle bir adaletsizliğe kim itiraz etmez ki? Onlar benim hayatımın aşklarıydı ama işler raydan çıktı" diyen kadın, mahkemeye "pes etmeye" niyeti olmadığını söyledi.

Kadın, hayvanlarının ve dairesinin durumunun geçici olduğunu iddia etti.

BBC, psikiyatrik değerlendirme sonucunda kadına "Nuh sendromu" teşhisi konulduğunu bildirdi. Bu sendrom, bakımı için hijyenik ve insani koşullar sunamasa bile kişinin normalden daha fazla sayıda hayvan besleme dürtüsüne sahip olduğu hayvan istifçiliğini de içeren bir rahatsızlık.

Çift ayrıca 2014'te 18 metrekarelik stüdyo dairede 13 kedi ve bir köpeği barındırdıkları için bir başka soruşturmayla da karşı karşıya. 2023 itibarıyla kadın ve eşinin 8 bin euro kira borcu ve tahliye davası bulunuyor.

 

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