Evde 10 numara çiğ köfte tarifi: Blendırla 10 dakikada yapabilirsiniz!

Evde 10 numara çiğ köfte tarifi

Malzemeler

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Etsiz Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Çiğ köfte yapımı çok zahmetli bir lezzettir. Ancak biz sizin için evinizde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifini paylaştık. Yapımı çok basit olan ve zahmetsiz olan etsiz çiğ köfte tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? İşte etsiz çiğ köfte tarifi...

1. adım: Bulguru bir kaba alın ve üzerine sıcak su dökerek suyunu çekip şişene kadar bekletin.

2. adım: Rendelenmiş soğanı bir tülbentin üzerine alın fazla suyu sıkın.

3. adım: Mutfak robotunuzun içerisine tüm çiğ köfte malzemelerini koyun ve azar azar çekmeye başlayın.

4. adım: Arada bir açıp spatulayla yapışan malzemeleri içe doğru iterek daha hızlı çalışmasına yardımcı olun.

5. adım: Tüm malzemeler güzelce harmanladığından harcı bir kabın içerisine aktarın. Çiğ köfte harcınızdan elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin.

Son adım: Ardından yeşilliklerle servis edin.

Püf noktası:

-Robottan geçirirken tüm malzemelerin birbiriyle harmanlanması için robotunuzu ara ara durdurup bıçaklara yapışan malzemeleri temizleyerek çalıştırmaya devam edin.

-Kıvamı çok koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Acılık ve ekşilik seviyesini de damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz.

-İçine koyacağınız soğanın suyu mutlaka öncesinde sıkın.

Afiyet olsun.

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Çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte( Blendırla 10 dakika da) tarifi için malzemeler

2 su bardağı köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

1, 5 yemek kaşığı biber salçası

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay bardağı isot

3 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 çay bardağı zeytinyağı

1 rendelenmiş soğan

3 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 çay bardağı ceviz(isteğe bağlı)

Çiğ köfte( blendırla 10 dakika da) tarifi nasıl yapılır?

İlk önce iki su bardağı bulguru iki su bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika kadar bulgurun şişmesini bekliyoruz. Bulgur şiştikten sonra üzerine bir soğanı rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Soğanı ve geriye kalan bütün malzemeleri de ekleyip biraz yoğuruyoruz. Daha sonra blendırla yaklaşık 5 dakika ezmeye başlıyoruz. (blendırı ara ara dinlendirmeyi unutmayın) İyice ezilip kıvam alınca da elimizle sıkarak şekil veriyoruz. Eğer vaktiniz varsa üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında bir saat kadar dinlendirirseniz çok daha iyi kıvam alacak ve şekillenecektir.

Afiyet olsun.