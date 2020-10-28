  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ev ziyaretinden fotoğraf paylaşan 5 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
Aktüel

Ev ziyaretinden fotoğraf paylaşan 5 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:09:34 -
Ev ziyaretinden fotoğraf paylaşan 5 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ev ziyareti yasağını ihlal eden 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Derbent köyünde ev ziyaretlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Derbent köyünde sosyal medya paylaşımlarından, ev gezmesi yaparak maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 5 kişi hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere 15 bin 750 lira idari yaptırım uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Gerekli işlemlerin jandarma ekiplerince yapıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların kural ihlallerini 112 numaralı telefon hattı ya da "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasından bildirebileceği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti
Gündem

Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

Batı sevdalısı Aslı Aydıntaşbaş iktidar ve muhalefetin Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımlamasından rahatsız oldu.
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Macron'u şeytana benzettiler
Dünya

Macron'u şeytana benzettiler

İran'da bir gazete bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u manşetine taşıyıp ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay