Ev yoğurdu nasıl yapılır? Ev yoğurdunun faydaları Doğal ev yoğurdu tarifi

Günümüzde bütün gıdaların hazır paketli halini bulmak oldukça kolay. Bu durum kısa vadede kadınların kurtarıcısı gibi görünse de uzun vadede sağlık açısından ciddi problemleri gündeme getiriyor.

Paket gıdaların tüketimindeki oran artsa da kadınların evlerinde doğal yiyecek hazırlaması da giderek yaygınlaşıyor. Yoğurt ise yapılışındaki kolaylığı ve lezzeti ile evde hazırlanan ürünlerin başında yer alıyor.

İşte size gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz yoğurt tarifimiz

Doğal ev yoğurdu tarifi

Öncelikle kullanacağınız süt mutlaka doğal olmalı. Doğal süt bulamadığınız takdirde paket süt yerine üzerinde ‘günlük süt’ yazan ürünü almanız daha sağlıklı olacaktır.

Malzemeler;

-1 litre süt

-1 yemek kaşığı yoğurt

-1 çay kaşığı tuz ya da şeker

Yapılışı;

Öncelikle sütü geniş bir tencerede 10 dakika kadar kaynatıyor, ardından soğumaya alıyoruz.

Tamamen soğutmadan, serçe parmağınızın maksimum beş saniye kadar dayanabileceği bir ısıdayken mayalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Önceden hazırladığınız bir kaşık yoğurdu tuz ile iyice özedikten sonra süte katıp iyice karıştırın ki maya sütün her yerine dağılsın. Ardından önceden ısıtıp kapattığınız bir fırına koyup dinlendirebilir, dilerseniz mutfak için kullandığınız örtülerle tencerenin üstünü sıkıca kapatıp 4-5 saat kadar beklemeye alabilirsiniz.

Yoğurdu tencerede yapmak istemiyorsanız cam kavanozlara ya da kaplara alıp mayalayabilirsiniz.

Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, sütü mayaladıktan sonra asla hareket ettirmemeli sallamamalısınız.

Beş saatin sonunda mayaladığınız sütü fazla sallamadan buz dolabına alıp 6-7 saat ağzı açık bir vaziyette bekletmelisiniz.

Bu sürenin sonunda yoğurdunuz nefis tadıyla kullanıma hazır demektir.

Afiyet olsun.