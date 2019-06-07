Ev yemeklerinden vazgeçemiyoruz

Türk insanının geleneksel lezzetlere olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu ilgi, online yemek siparişlerine de yansıyor. Araştırmalara göre 2018 yılı ve 2019’un ilk çeyreğinde ev yemekleri kategorisinde milyonlarca sipariş verildi. En çok tercih edilen ev yemekleri, kuru fasulye ve nohut oldu. Ispanak ve patlıcan gibi sebze yemeklerine de talep arttı. Anadolu ve Türk kültürünün önemli yemeklerinden çorbalar da rağbet görüyor. Günün her saati tüketilebilen, sindirimi kolaylaştıran mercimek çorbası ve ezogelin çorbasına sipariş yağıyor.