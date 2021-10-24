Ev yapımı simit tarifi, nasıl yapılır?

Karşınızda mis kokulu simit tarifimiz.

Malzemeler

Bir bardak ılık su

Bir paket instant maya

İki - iki buçuk su bardağı un

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir çay bardağı sıvı yağ

Simitleri bulamak için simit sosu tarifi:

İki yemek kaşığı sıvı pekmez + yarım çay bardağı su + bol susam

Simit hamurunun yapılışı

İki bardak un elenerek yoğurma kabına alınır ve üzerine kuru maya serpiştirilerek karıştırılır. Ortası havuz gibi açılır ve şeker, tuz, sıvı yağ eklenir. Azar azar ılık su dökülerek hamur yoğrulurken geri kalan un gerekirse daha fazlası eklenerek oldukça yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edilir. Üzeri kapatılarak (streç, folyo, nemli bir bez kullanılabilir) en az bir saat mayalandırmaya bırakılarak hamurun iki kat büyümesi beklenir. Bu hamurdan büyükçe bir limon kadar parça koparılır. Elle ileri geri yuvarlamak suretiyle bir parmak genişliğinde şerit haline getirilir. Fırıncıların fitil dediği şerit halindeki hamur tezgah üzerindeyken her iki ucu farklı yönlere burulur. İki uç bir araya getirildiğinde hamurların birbirine dolanarak örgü haline geldiği görülür. Tekrar tezgah üzerine alınan örgü şeklindeki hamurun uçları elle bastırılıp birleştirilerek halka haline getirilir. Bu şekliyle simit hamuru önce sulandırılan pekmeze iki taraflı olarak batırılır, kevgir yardımıyla süzdürülür. Ardından bolca susam bulunan bir kaba yine iki taraflı batırılır. Simitler pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilir. Burada da en az 15-20 dakika mayalandırılır. Simidi önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırında pişirilir. Afiyet olsun.