  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ev yapımı simit tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ev yapımı simit tarifi, nasıl yapılır?

Karşınızda mis kokulu simit tarifimiz.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 00:29:00 -
Ev yapımı simit tarifi, nasıl yapılır?

Karşınızda mis kokulu simit tarifimiz.

Malzemeler

  • Bir bardak ılık su
  • Bir paket instant maya
  • İki - iki buçuk su bardağı un
  • Bir tatlı kaşığı tuz
  • Bir tatlı kaşığı toz şeker
  • Bir çay bardağı sıvı yağ

Simitleri bulamak için simit sosu tarifi:

İki yemek kaşığı sıvı pekmez + yarım çay bardağı su + bol susam

Simit hamurunun yapılışı

İki bardak un elenerek yoğurma kabına alınır ve üzerine kuru maya serpiştirilerek karıştırılır. Ortası havuz gibi açılır ve şeker, tuz, sıvı yağ eklenir. Azar azar ılık su dökülerek hamur yoğrulurken geri kalan un gerekirse daha fazlası eklenerek oldukça yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edilir. Üzeri kapatılarak (streç, folyo, nemli bir bez kullanılabilir) en az bir saat mayalandırmaya bırakılarak hamurun iki kat büyümesi beklenir. Bu hamurdan büyükçe bir limon kadar parça koparılır. Elle ileri geri yuvarlamak suretiyle bir parmak genişliğinde şerit haline getirilir. Fırıncıların fitil dediği şerit halindeki hamur tezgah üzerindeyken her iki ucu farklı yönlere burulur. İki uç bir araya getirildiğinde hamurların birbirine dolanarak örgü haline geldiği görülür. Tekrar tezgah üzerine alınan örgü şeklindeki hamurun uçları elle bastırılıp birleştirilerek halka haline getirilir.  Bu şekliyle simit hamuru önce sulandırılan pekmeze iki taraflı olarak batırılır, kevgir yardımıyla süzdürülür. Ardından bolca susam bulunan bir kaba yine iki taraflı batırılır. Simitler pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirilir. Burada da en az 15-20 dakika mayalandırılır. Simidi önceden ısıtılmış 190 derecedeki fırında pişirilir. Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı!
Medya

‘Destan’ henüz yayına girmeden yurt dışı satışı yapıldı!

atv’nin çok yakında seyirciyle buluşacak Bozdağ Film yapımı iddialı projesi ‘Destan’ henüz yayına başlamadan Cannes’da görücüye çıktı ve yoğ..
Faiz indirimi Kılıçdaroğlu'nu çıldırttı: Dediğimin tam tersini yaptılar
Siyaset

Faiz indirimi Kılıçdaroğlu'nu çıldırttı: Dediğimin tam tersini yaptılar

Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indirimi kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Benim dediğimin tam tersini yaptılar" dedi.

Son anketi açıkladı! CHP'li gazeteciden itiraf üstüne itiraf!
Gündem

Son anketi açıkladı! CHP'li gazeteciden itiraf üstüne itiraf!

CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Gürkan Hacır, AKsoy Araştırma Şirketi'nin sahibiyle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Muhalefetin akt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay