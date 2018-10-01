Ev yapımı salep nasıl yapılır?
Salebi hazır almak yerine evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? İşte lezzetli ve pratik olan bu tarif için yapmanız gerekenler...01 Ekim 2018 Pazartesi 21:33
MALZEMELER
Yarım çorba kaşığı buğday nişastası
Yarım çorba kaşığı pirinç unu
4 çorba kaşığı toz şeker
4 su bardağı süt
Tarçın
HAZIRLANIŞI
Pirinç unu, şeker ve nişastayı bir tencereye aktarın. Üzerine sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Hafif hararetli ateşte koyulaşıncaya kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika kadar daha ateşte tutun ve karıştırın. Fincanlara koyup, üzerini tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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