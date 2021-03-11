Ev yapımı puding yapımı Çikolatalı puding tarifi
Yediden yetmişe her zevke hitap eden pudingleri evde kendi ellerinizle hazırlamak oldukça kolaydır. Ev yapımı puding için evinizde bulunan birkaç malzeme yeterli. İşte nefis kakaolu puding tarifi...
Hızlı ve pratik olması sebebiyle herkes tarafından tercih edilen tatlı krizlerine de iyi gelen puding yapımı haberimizde.
Puding tarifi
Malzemeler:
4 su bardağı süt
8 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Vanilya ve tereyağı dışındaki bütün malzemeleri tence içine alıp homojen şekilde karıştıralım.
Ardından orta ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.
Kaynayınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim.
Mikserle bir kez karıştırıp kaselere dolduralım.
Soğuyan pudinglerinizi Hindistan ceviziyle süsleyip sunabilirsiniz.