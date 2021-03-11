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Kadın - Aile Ev yapımı puding yapımı Çikolatalı puding tarifi
Kadın - Aile

Ev yapımı puding yapımı Çikolatalı puding tarifi

Yediden yetmişe her zevke hitap eden pudingleri evde kendi ellerinizle hazırlamak oldukça kolaydır. Ev yapımı puding için evinizde bulunan birkaç malzeme yeterli. İşte nefis kakaolu puding tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:57:00 -
Ev yapımı puding yapımı Çikolatalı puding tarifi

Hızlı ve pratik olması sebebiyle herkes tarafından tercih edilen tatlı krizlerine de iyi gelen puding yapımı haberimizde.

Puding tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı süt
8 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Vanilya ve tereyağı dışındaki bütün malzemeleri tence içine alıp homojen şekilde karıştıralım.

Ardından orta ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.

Kaynayınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim.

Mikserle bir kez karıştırıp kaselere dolduralım.

Soğuyan pudinglerinizi Hindistan ceviziyle süsleyip sunabilirsiniz.

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