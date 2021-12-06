Ev yapımı meyve suyu tarifi
Meyve suyu çocukların sağlıklı beslenmesinin bir parçasıdır.
Ev yapımı Meyve Suyu tarifimizde siz başka meyvelerde kullanabilirsiniz.
Ev yapımı meyve suyu tarifi
- 4 tane elma
- 2 tane armut
- 3 tane portakal
- Kuru meyveler (kayısı, mürdüm eriği, ananas)
- 1 su bardağı şeker
- 2 litre su
Yapılışı
Elma ve armutları küp küp doğrayıp tencereye atalım. Kuru meyveleri de doğrayıp içine atalım. 2 litre su ile iyice kaynatalım. Yumuşayınca içinde meyveleri hafifçe ezelim. Altını kapatıp bu şekilde bekletelim biraz. Daha sonra süzün ve tekrar tencereye alalım. Portakalları sıkıp içine ekleyelim. 1 su bardağı şekeri ekleyelim. Şeker eriyene kadar kaynatalım. Tekrar süzerek sürahimize koyalım ve ılındıktan sonra dolapta soğutalım.