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Kadın - Aile Ev yapımı meyve suyu tarifi
Kadın - Aile

Ev yapımı meyve suyu tarifi

Meyve suyu çocukların sağlıklı beslenmesinin bir parçasıdır.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:04:00 - 2021-12-06 10:15:23
Ev yapımı meyve suyu tarifi

Ev yapımı Meyve Suyu tarifimizde siz başka meyvelerde kullanabilirsiniz.

Ev yapımı meyve suyu tarifi

  • 4 tane elma
  • 2 tane armut
  • 3 tane portakal
  • Kuru meyveler (kayısı, mürdüm eriği, ananas)
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 litre su

Yapılışı

Elma ve armutları küp küp doğrayıp tencereye atalım. Kuru meyveleri de doğrayıp içine atalım. 2 litre su ile iyice kaynatalım. Yumuşayınca içinde meyveleri hafifçe ezelim. Altını kapatıp bu şekilde bekletelim biraz. Daha sonra süzün ve tekrar tencereye alalım. Portakalları sıkıp içine ekleyelim. 1 su bardağı şekeri ekleyelim. Şeker eriyene kadar kaynatalım. Tekrar süzerek sürahimize koyalım ve ılındıktan sonra dolapta soğutalım.

 

 

 

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