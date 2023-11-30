Ev yapımı magnezyum haplarıyla stresten kurtulun: Fayda etti! Tedavi ederek destek verdi! Her derde deva organik evde yapabilirsiniz

Ev Yapımı Magnezyum Hapları!

Magnezyum kaslarınızı rahatlatır ve stresinizi azaltır. Hatta stres bozukluğu olan hastalara magnezyum desteği almaları önerilir.

Malzemeler

250 ml organik limonata (şekersiz)

5 yemek kaşığı magnezyum tozu

3 yemek kaşığı jelatin tozu (jöle)

1 yemek kaşığı organik tatlandırıcı (bal, akçaağaç şurubu, işlenmemiş şeker, stevia)

Bir çimdik deniz veya himalaya tuzu

Hazırlanışı!

Dolapta soğuttuğunuz limonata ve magnezyum tozunu karıştırın. Köpüklü bir karışım elde edeceksiniz.

Elde ettiğiniz karışımı bir tencereye alın ve jöle tozunu ekleyin.

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Karıştırdıkça jöle iyice kıvam alacaktır. Ocağa alın ve ısıtın. Karışım biraz sıvılaşınca tatlandırıcı ve tuzu ekleyin. Köpürtmeden tekrar karıştırın ve bir kaseye alın.

İster buz kalıpları ister şekilli kurabiye kalıplarına karışımı doldurarak istediğiniz şekli verin ve soğumaya bırakın. Günde 5 küçük parça kadar tüketebilirsiniz.

Eğer daha önce tüketmediyseniz günde 1 – 2- 3 taneyle başlayın çünkü bağırsaklarınızı öncekinden daha hızlı çalıştıracaktır. Uzun süre bozulmadan kalırlar ancak biz kısa bir sürede bitireceğinize inanıyoruz.