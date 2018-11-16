Ev yapımı doğal vücut yağı tarifi

Vücut yağı, losyondan daha kalındır ve daha az su içerir. Bu da, cilde nüfuz etmesinin daha uzun süreceği anlamına gelir. Dizler, dirsekler ve ayaklar gibi sert, çok kuru alanları bile nemlendirir ve yumuşatır.

Bu vücut yağı, bebekler veya hassas ciltler için de harikadır.

Tarife ekleyeceğiniz uçucu yağı, sevdiğiniz herhangi bir kokudan seçebilirsiniz. Hediye edecekseniz, değişik uçucu yağlar kullanarak farklı farklı kişilere hediye edebilirsiniz.

VÜCUT YAĞI İÇİN MALZEMELER

1/2 bardak shea yağı

1/2 bardak kakao yağı

1/2 su bardağı Hindistan cevizi yağı

1/2 bardak badem, jojoba veya zeytinyağı

10-30 damla uçucu yağ (lavanta, nane vb.)

Bir kasede uçucu yağ hariç tüm malzemeleri birleştirin. Tencereye su koyun ve kaynatın. Malzemeleri koyduğunuz kaseyi suyun içine yerleştirin ve tüm malzemeler eriyene kadar sürekli karıştırın.

Ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ardından seçtiğiniz uçucu yağı ekleyerek karıştırın.

Bir saat buzdolabında bekletin ve sonra 10 dakika el mikseri ile çırpın. Tekrar 10-15 dakika buzdolabında bekletin.

Kapaklı bir cam kavanoza aktarın ve vücut yağı olarak kullanın.

Vücut yağı, cildiniz tarafından biraz yavaş emilir ancak sonrasında cildinizde herhangi bir yağ hissi bırakmaz.

Hazırladığınız vücut yağını kuru ve ışıksız bir ortamda 6-8 ay saklayabilirsiniz.