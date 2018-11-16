THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Ev yapımı doğal vücut yağı tarifi

Doğal malzemelerle evde yapılabilecek vücut yağı nasıl yapılır? İşte ev yapımı doğal vücut yağı tarifi…

16 Kasım 2018 Cuma 20:41
Ev yapımı doğal vücut yağı tarifi

Vücut yağı, losyondan daha kalındır ve daha az su içerir. Bu da, cilde nüfuz etmesinin daha uzun süreceği anlamına gelir. Dizler, dirsekler ve ayaklar gibi sert, çok kuru alanları bile nemlendirir ve yumuşatır.

Bu vücut yağı, bebekler veya hassas ciltler için de harikadır.

Tarife ekleyeceğiniz uçucu yağı, sevdiğiniz herhangi bir kokudan seçebilirsiniz. Hediye edecekseniz, değişik uçucu yağlar kullanarak farklı farklı kişilere hediye edebilirsiniz.

VÜCUT YAĞI İÇİN MALZEMELER

1/2 bardak shea yağı
1/2 bardak kakao yağı
1/2 su bardağı Hindistan cevizi yağı
1/2 bardak badem, jojoba veya zeytinyağı
10-30 damla uçucu yağ (lavanta, nane vb.)

Bir kasede uçucu yağ hariç tüm malzemeleri birleştirin. Tencereye su koyun ve kaynatın. Malzemeleri koyduğunuz kaseyi suyun içine yerleştirin ve tüm malzemeler eriyene kadar sürekli karıştırın.

Ateşten alın ve soğumaya bırakın. Ardından seçtiğiniz uçucu yağı ekleyerek karıştırın.

Bir saat buzdolabında bekletin ve sonra 10 dakika el mikseri ile çırpın. Tekrar 10-15 dakika buzdolabında bekletin.

Kapaklı bir cam kavanoza aktarın ve vücut yağı olarak kullanın.

Vücut yağı, cildiniz tarafından biraz yavaş emilir ancak sonrasında cildinizde herhangi bir yağ hissi bırakmaz.

Hazırladığınız vücut yağını kuru ve ışıksız bir ortamda 6-8 ay saklayabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 saniyede 2 kişi Alzheimer oluyor
    1. 3 saniyede 2 kişi Alzheimer oluyor
    2. Bize nasıl da direniyorlar!
    3. Gazze'de katil İsrail saldırdı 40 kişi..
    4. Bir zamanlar zabıtalar zaptiye idi
    5. ABD'den 'Ceyhan boru hattı'..
    6. Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a...
    7. Mentollü merhem her mevsim yararlıdır
    8. Roma, Cengiz Ünder'in fiyatını..
    9. Bakan Albayrak: Sıkı duruşumuz devam..
    10. Pentagon açıkladı! ABD askerlerini..
    11. MHP'nin Belediye Başkan adayları..
    12. İstanbul Fatih'te çökme riski..
    13. Kocaeli'ndeki FETÖ soruşturmasında 7..
    14. Taharetsizlik ve salgın hastalıklar..
    15. Amerika'dan sınır dışı edilen FETÖ'cü..
    16. Vladimir Putin 4 liderle telefon..
    17. Tarihi eser operasyonunda paleolitik..
    18. Trabzon'da otomobil kanala yuvarlandı:..
    19. Milliler İsveç sınavına hazır
    20. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı