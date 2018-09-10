Ev yapımı doğal el kremi tarifi

MALZEMELER

50 gram balmumu

100 ml. zeytinyağı veya badem yağı

1 tatlı kaşığı limon yağı

2 yemek kaşığı Shea yağı (Shea butter)

50 gr. Hindistan cevizi yağı

El kremi kutusu

1 büyük borcam kase

1 kavanoz

1 su bardağı sıcak su

Yukarıdaki malzemelerin hepsini aktardan temin edebilirsiniz.

EVDE EL KREMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle balmumunu küçük küçük keserek bir cam kaseye alın ve benmari usulü eritin. Bu arada balmumunu eritmek için çok az miktarda zeytinyağı koyarsanız daha çabuk eriyecektir.

Borcamın içerine bir bardak sıcak suyu koyun.

Sıcak su kattığınız borcamın içine de kavanozu koyun. Kavanozun içerisine erimiş balmumu haricindeki tüm malzemeleri ekleyip tahta bir kaşık ile karıştırın.

Son olarak erimiş balmumunu da ekleyip güzelce karıştırın.

Tüm malzemelerin erimiş kıvamda olması gerekiyor.

Daha sonra krem kabımıza hazırladığımız ve sıvı halde olan el kremimizi dökün.

Elde kalan el kremini yani kavanoz içerisinde kremi kapağını kapatıp daha sonrası için saklayabilirsiniz. Kısa sürede balmumu donacaktır. Krem kabımıza koyduğumuz kremi hemen kullanmaya başlayabilir ve donmasını bekleyerek kullanabilirsiniz.