THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ev yapımı doğal el kremi tarifi

Evde el kremi yapmak sandığınız kadar zor değil. Üstelik hem doğal hem de uygun fiyata... Peki, evde el kremi nasıl yapılır?

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:35
Ev yapımı doğal el kremi tarifi

MALZEMELER

50 gram balmumu

100 ml. zeytinyağı veya badem yağı

1 tatlı kaşığı limon yağı

2 yemek kaşığı Shea yağı (Shea butter)

50 gr. Hindistan cevizi yağı

El kremi kutusu

1 büyük borcam kase

1 kavanoz

1 su bardağı sıcak su

Yukarıdaki malzemelerin hepsini aktardan temin edebilirsiniz.

EVDE EL KREMİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle balmumunu küçük küçük keserek bir cam kaseye alın ve benmari usulü eritin. Bu arada balmumunu eritmek için çok az miktarda zeytinyağı koyarsanız daha çabuk eriyecektir.

 Borcamın içerine bir bardak sıcak suyu koyun.

Sıcak su kattığınız borcamın içine de kavanozu koyun. Kavanozun içerisine erimiş balmumu haricindeki tüm malzemeleri ekleyip tahta bir kaşık ile karıştırın.

Son olarak erimiş balmumunu da ekleyip güzelce karıştırın.

Tüm malzemelerin erimiş kıvamda olması gerekiyor.

Daha sonra krem kabımıza hazırladığımız ve sıvı halde olan el kremimizi dökün.

Elde kalan el kremini yani kavanoz içerisinde kremi kapağını kapatıp daha sonrası için saklayabilirsiniz. Kısa sürede balmumu donacaktır. Krem kabımıza koyduğumuz kremi hemen kullanmaya başlayabilir ve donmasını bekleyerek kullanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara yerine biriktirdiği parayla tatile çıkacak
    1. Sigara yerine biriktirdiği parayla..
    2. Bursa'da babasının kestiği ağacın..
    3. Başkent’te su fiyatları resmen ucuzladı
    4. İngiltere'den İdlib açıklaması
    5. Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla..
    6. Yıldırım dünya şampiyonu
    7. Bedir: Yabancı sınırı tartışması suni..
    8. Akar'dan Yunanistan açıklaması
    9. 41 kaçak göçmen yakalandı
    10. Trabzonspor'da Burak sevinci
    11. Bursa'da kendini uyardı diye..
    12. Nihat Doğan'a şok suçlama! Gözaltına..
    13. A Milli Takımımızın İsveç 11'i belli..
    14. Güreş'te dünya şampiyonu Türkiye!
    15. ABD Başkanı Trump, Twitter'dan bombaladı
    16. Komşuyu küçümsemek haram
    17. Donald Trump'tan o kitaba tepki
    18. MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını..
    19. Çocuklar internet tehdidi altında!
    20. Belediye meclisi resmen açıkladı! Suya..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'