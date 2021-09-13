Ev yapımı çikolata nasıl yapılır? Evde kakaolu çikolata tarifi

Evde çikolata yapmak hiçte korkulacak bir durum değil. Evde kendi elleriyle, kendi malzemeleriyle çikolata yapmak isteyen ev hanımları en pratik bir şekilde evimizde dakikalar içinde çeşit çeşit ve damak tadınıza göre çikolata yapmak çok basit. İşte ev yapımı çikolata tarihi ve evde yapılacak çikolata malzemeleri.

Evde çikolata tarifi malzemeleri

50 gram kakao yağı

50 gram pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı süt tozu

Tuz

Evde çikolata nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra ilk iş kakao yağını eritmek. Kakao yağını benmari usulüyle eritmeye başla. Bu aşamada yağı asla sıcak suyla buluşturma. Kakao yağı en iyi şekilde eridikten sonra sıra diğer malzemelerde. Öncelikle kakaoyu kakao yağının içerisine eklemelisin. Ardından ikisini güzelce karıştır. Karışımın içerisine süt tozunu ekle. Bu daha yumuşak bir çikolata tadı elde etmeni sağlayacak ve çikolatanın kıvamını güzelleştirecek. Süt tozunun yağ karışımıyla bütünleşmesini sağla.

Kakao yağı, süt tozu ve kakao bütünleştiğinde pudra şekeriyle devam et. Pudra şekerini, süt tozlu, erimiş ve kakaoyla buluşmuş yağın içerisinde erit. Şekerin iyice eridiğinden emin olmalısın, çünkü şeker erimezse çikolatanın içerisinde tane tane kalabilir. Tüm malzemelerin bütünleşmesini sağladıktan sonra çikolata hazır sayılır. Düzenli aralıklarla karıştırarak çikolatanın ılımasını sağla. Ilımış çikolatayı dilediğin kalıba dök. Minik çikolata kalıpları kullanabilirsin. Böylece küçük çikolatalar elde edeceksin. Kalıba döktüğün çikolatayı buzluğa koy ve çikolataların en az 2-3 saat, mümkünse bir gece buzdolabında beklemesini sağla.