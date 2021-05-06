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Yemek Tarifleri Ev yapımı baklava tarifi | Evde baklava nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Ev yapımı baklava tarifi | Evde baklava nasıl yapılır?

Ramazan bayramı geçtiğimiz yıllardan çok uzak bir şekilde geçecek. Çekirdek aile ile geçirilecek bu bayramda da pek çok hanım, olmazsa olmaz baklavaları kendi elleriyle hazırlamak istiyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılıyor? Ev baklavası tam ölçülü | Kolay ev yapımı baklava tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:56:00 -
Ev yapımı baklava tarifi | Evde baklava nasıl yapılır?

‘Nerede o eski ramazanlar’ sözü son iki yıldır gerçek oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de ramazan koronavirüs gölgesinde geçti. Tam kapanma sebebiyle 81 ilde 17 Mayıs’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Kısıtlamalarda olsa çekirdek aileleri şimdiden bir bayram telaşı sardı. Pek çok hanım evlerinde kıyır kıyır baklava hazırlamak için tarifleri araştırmaya başladı. Peki, ev baklavası nasıl yapılıyor?

Ev yapımı baklava tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı ılık süt

İç malzeme:

  • 500 gram dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

  • 300 gram tereyağı

Açmak için:

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı nişasta

Şerbet için:

  • 4 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Evde baklava nasıl yapılır?

Baklava yapmaya şerbetiyle başlamanız önemli olacaktır. Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15-20 dakika şerbeti kaynatın. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir yoğurma kabının içine süt hariç tüm hamur malzemesini ekleyin. Sütü azar azar eklerken hamuru yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bur mahur hazırlamanı gerekiyor. Bu sebeple hamurun kıvamına göre un ve süt miktarını artırabilirsiniz.

Hamuru 30 eşit bezeye bölün ve üzerlerini nemli bezle örtün.

Nişasta ve unu karıştırın.

Her bir bezeyi nişastalı ve unlu karışımla açın. Her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız her parçayı un-nişasta karışımıyla incecik açın.

Hamurları üst üste dizerken yine unlu karışımdan serpin.

Tüm hamurların üzerine nemli bez örtüp 5 dakika dinlendirin.

Bir tepsiye erittiğiniz tereyağını sürün.

Yağlanan tepsiye 3 kat yufka yerleştirin. 3.katın üzerine ceviz serpin. Ardından 1 kat yufka ve ceviz serpin. Bu işlemi son iki adet yufka kalana kadar sürdürün. Kalan iki kat yufkayı en üste yerleştirin.

Baklavayı bıçakla güzelce dilimleyin ve erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklavayı üzeri kızarana kadar pişirin.

Baklavayı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Baklavanın 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbeti çeken tatlınızın ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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