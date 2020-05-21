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Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Ev yapımı baklava hamuru tarifini sizler için derledik. Binlerce tarif arasından en güzelini bu yazıda bulacaksınız! Baklava hamurunun nasıl olması gerektiği, açılma aşaması, hamurun malzemeleri ve pişirme detaylarının en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı tarifi uygulayarak, kolaylıkla dillere destan bir baklava hamuru yapabilirsiniz. "Baklava hamuru nasıl olmalı, nasıl yoğurulmalı?","Baklava hamurunun kıvamı nasıl olmalı?","Baklava hamurunun malzemelerinde neler olmalı?","Hangi malzemelerle baklava hamuru en güzel şekilde açılır?" sorularının yanıtlarını arıyorsanız, işte cevabı ve baklava hamuru tarifi! En lezzetli ev yapımı baklava malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:59:00 -
Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Baklava hamuru nasıl olmalı? Püf noktaları ve detaylarıyla bu tarifi birebir uygulayarak harika bir baklava yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 70 gr oda sıcaklığında tereyağ veya margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 su bardağı su
  • 5,5 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 3,5 su bardağı toz şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yufkaları açmak ve ara katları için:

  • 1,5 su bardağı mısır nişastası
  • 250 gram eritilmiş tereyağı
  • 3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi, fındık içi ya da antepfıstığı içi

Öncelikle derin bir kaba tereyağı, yumurta, süt, sıvıyağ, su, sirke, tuz ve yoğurt alınır. Homojen bir kıvama ve sıcaklık dengelenen kadar karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek hızlıca yoğurun. Ardından hamuru tezgaha alın 8-10 dakika kadar yoğurun.

Ne çok cıvık ve yumuşak, ne de çok sert olacak şekilde hamurunuzu kıvama getirdikten sonra yoğurmayı bırakabilirsiniz.

Bu hamurdan ortalama 12 adet beze çıkacaktır. Dilersniz siz 8-10 beze ile de yapabilirsiniz.

Hamurları dinlendikten sonra avuç kadar açarak streç serin ve kurumaması için beze sarın. Ortalama 1-2 saat kadar bekletin ve nişastayla açarak 6 kat üst üste gelecek şekilde serin.

Hamurların

aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. Son kata cevizi serpiştirin.

Kalan yufkaları, aynı şekilde dizin. Yufkaların kenar kısımlarını keskin bir bıçak ucu yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin.

Baklavayı dilimleyin ve kalan yapğı üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp yufka katları tek tek açılana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin.

Şerbetini hazırlamak için; toz şekeri, suyla derin bir tencerede karıştırdıktan sonra orta ateşte yaklaşık 25 dakika kadar kaynatın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.

Fırından çıkarttığınız sıcak baklavanın üzerine bir kepçe yardımıyla sıcak şerbeti azar azar ilave ederek içine çekmesini bekleyin. 

Şimdiden afiyet olsun...

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