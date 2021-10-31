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Dünya Ev temizliği sırasında yaşlı bir kadın 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu
Dünya

Ev temizliği sırasında yaşlı bir kadın 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu

70 yaşındaki bir İngiliz kadın, yıllar önce satın aldığı evi temizlerken 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 00:37:00 -
Ev temizliği sırasında yaşlı bir kadın 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu

İngiltere-İskoçya sınırındaki Northumberland bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın temizlik yaparken servet buldu. Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarlarından eve çok sayıda eşya taşırken, temizlik sırasında söz konusu eşyalardan birinde 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzükle karşılaştı.

Taşın elmas olduğunu fark etmeyen kadın yüzüğü yakınlardaki bir müzayede evine götürmeye karar verdi. Yaşlı kadının değersiz sandığı yüzüğün üzerinde 2.7 milyon dolar değerinde 34 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı. Söz konusu elmas, Elmas Derecelendirme Laboratuvarı tarafından sertifikalandırılarak, incelenmek üzere Belçika’nın Anvers kentine gönderildi.

Hikayesi nedeniyle “Saklı Taş” olarak adlandırılan elmas, 30 Kasım'da Londra'daki Featonby Müzayadevi'nde açık artırmada satışa sunulacak.

 

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