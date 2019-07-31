Ev tarhanası nasıl yapılır?

Tarhana besleyici olduğu kadar son derece lezzetli bir çorbadır. Bu leziz çorbayı tazecik, içerisinde katkı maddesi olmadan içmek istiyorsanız; size şahane bir tarifimiz var. Birkaç malzeme, biraz sabır ve ortaya şahane bir tarhana çıkacak. Yeter ki şu sıcak yaz günlerini kaçırmayın.

Ev yapımı tarhana çorbası

Malzemeler

1 adet ekmek hamuru

3-4 adet kırmızı dolmalık biber

3-4 adet domates

500 gr süzme yoğurt

3-4 adet soğan

2-3 yemek kaşığı tuz

1 kilo un (Un elinizin altında olsun. Kıvam tutmazsa ekleyebilirsiniz)

Öncelikle işe dolmalık biberleri yıkayıp içlerini temizleyerek başlayın.

Temizlediğiniz biberleri iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Biberler haşlanırken domatesleri yıkayıp, kabuklarıyla rondodan geçirin.

Domateslerin ardından haşlanan biberleri ve soğanları da rondodan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz tüm malzemeleri derince bir kabın içerisine alın.

Kabın içerisine ekmek hamuru, yoğurt, tuz ve yavaş yavaş unu ilave edin.

Hamur kıvam alana kadar unu eklemeyi sürdürün.

Güzel bir hamur elde ettiğinizde; üzerini kapatın ılık bir yerde mayalanmaya bırakın.

3 gün boyunca günde 1-2 kez hamuru yoğurun. Yoğurma işleminde hamur cıvıklaşırsa biraz un eklemeyi ihmal etmeyin.

Hamurun kokusu değişince yani ekşiyince kısacası bildiğimiz tarhana kokusunu alınca temiz bir bez ya da yağlı kağıdın üzerine hamuru incecik bir katman olarak serin.

2 gün içinde hamurunuz kuruyacaktır. Ancak bu iki gün içerisinde hamuru mutlaka ters yüz edin.

Rengi açılan hamuru rondoya atın.

Elde ettiğiniz tozu bir tepsiye serin ve birkaç gün daha kurumasını bekleyin.

İyice kuruyan tarhanayı kavanozlara alın. Şayet kuruduğundan emin değilseniz tarhanayı bez torbalarda muhafaza edin.

Şimdiden kolay gelsin.