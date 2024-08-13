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Ekonomi Ev satışı yapacaklara kritik uyarı!
Ekonomi

Ev satışı yapacaklara kritik uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:04:00 -
Ev satışı yapacaklara kritik uyarı!

Emlak sektöründe 15 Eylül'den itibaren "doğrulanmış ilan" düzenlemesi devreye girecek. Yeni dönemde gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülerek, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi sağlanacak.

Emlak sektöründe 15 Eylül'den itibaren "doğrulanmış ilan" düzenlemesi devreye girecek. Yeni dönemde gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülerek, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi sağlanacak.

15 Eylül'den itibaren konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar da "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yılbaşından itibaren ilanların tamamının "doğrulanmış" olarak yayımlanması zorunlu olacak. Kişi, kendisi de ilan sitelerine girip konutunu satabilecek. Düzenlemeyle, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"TÜKETİCİYİ YANILTAN İLANLAR ENGELLENECEK"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, düzenlemenin tüketiciler açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Tüketicilerin temel beklentisinin ekonomik çıkarlarının korunması ve mağdur olmaları durumunda zararlarının tazmin edilmesi olduğunu belirten Kılıç, bazı fırsatçı kişi veya işletmelerin vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Kılıç, bazı emlak satış sitelerine gerçeği yansıtmayan ilanlar verildiğini şu sözlerle anlattı:

"Bu ilanlar, piyasaya göre çok ucuz olarak gösterilmekte ve tüketiciler satın almak veya kiralamak istediklerinde, konutun satıldığı veya kiralandığı ifade edilerek başka konutlara yönlendirilmektedir. Bazen de konut sahiplerinin haberi olmadığı halde kiralık veya satılık ilanları verilebiliyor, emlakta doğrulanmış ilan dönemine geçilmesiyle tüketiciyi yanıltan ilanlar engellenecek."
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GÜVENİLİR EMLAK SİSTEMİ KURULUYOR

Kılıç, konut satacak kişinin e-Devlet üzerinde emlakçıyı yetkilendirmesiyle dürüst ve ticari etik kurallarına göre faaliyet gösteren gayrimenkul firmaları ve tüketiciler açısından güvenli bir piyasa oluşacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Doğrulanmış ilan için ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odası bünyesinde kurulan emlak meslek odaları, sektörde faaliyet gösteren işletmelere bilgilendirme ve eğitim çalışması yapmalı. Kamu otoritesinin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini etkin olarak kullanması, güvenilir emlak ilan sisteminin kurulmasına ve tüketici haklarının korunmasına katkıda bulunacak. Tüketiciler de bilinçli davranarak, emlak sitelerinde gördükleri ilanları araştırmalı ve birden çok ilan sitesini incelemeli. Konut satın alacaklar aldatıcı yanıltıcı ilanlarla karşılaşmaları durumunda şikayet etme hakkını kullanmalı."

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