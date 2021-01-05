Ev sahibini değil hırsızı masum buldu: İlker Başbuğ bir suç daha işlemiştir

Eski Genelkurmay Başkanı emekli asker İlker Başbuğ'un demokrasi karşıtı ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. 27 Mayıs üzerinden darbe ima ve tehdidi içeren ifadeler kullanan Başbuğ'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbuğ skandal çıkışında merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden demokratik düzene darbe soslu kurallar koymaya kalkıştığı ifadelerinde "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı" ifadesini kullanarak demokrasilerde askerin tehdidi karşısında erken seçim ile ancak direnilebileceği iması ile akıllara durgunluk veren sözler söyledi.

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında İlker Başbuğ ve eski genelkurmay başkanını manşetlerine taşıyan Cumhuriyet gazetesine sert çıktı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, "İlker Başbuğ benim nezdimde suçludur. Yargılanması gerekiyordu. 27 Mayıs darbesine darbe diyemediği içinde bence yine suçludur. Cumhuriyet gazetesi de bu noktada suçludur. Askeri darbenin meşrusu mu olur? Bu soruyu Cumhuriyet gazetesinin İlker Başbuğ'a sorması lazım ama Cumhuriyet gazetesi zaten darbecidir. İlker Başbuğ da darbeci kafasından gelen birisidir. İlker Başbuğ birçok darbe konusuna ses çıkarmıyor. Sonuç itibariyle İlker Başbuğ, ev sahibini değil hırsızı masum bulmuştur" dedi.