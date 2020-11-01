  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler
Aktüel

Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:51:03 -
Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan ve yarından itibaren satışa sunulacak 455 konut için vatandaşlar, müracaatların kabul edileceği banka şubesi önünde sıraya girmeye başladı.

Belen Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlar için inşa ettirilen 1144 konutluk projede henüz sahiplendirilmeyen 455 daire, başvuru sırasına göre satılacak.

TOKİ'nin, 2 Kasım'da başlayıp yıl sonuna kadar süreceğini bildirdiği satış için gelen kişiler, banka önünde sıraya girdi. Yakınları ile nöbetleşerek bekleyen vatandaşlar, yarın sabah başvuru yapacak.

Polis ekipleri, sıradakileri sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.

Konut başvurusu için bekleyenlerden Turgut Uyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ'nin henüz sahiplendirilmeyen dairelerinin satışa sunulduğunu duyduktan sonra evlere baktığını ve beğendiğini söyledi.

Fiyatlarının ekonomik olduğunu belirten Uyanık, "Nasipse buradan bir ev alacağız. Herkes gibi biz de burada sabaha kadar bekleyeceğiz. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmezdim. Evdeki çocuklarla yer değiştireceğim, başka türlü burada bekleyemem." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti
Gündem

Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Partili eski vekil Burhan Kuzu'nun ölümünü siyaset malzemesi yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Öz..
Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Yaptığı şey gündem oldu
Medya

Kim Milyoner İster'e damga vuran amca! Yaptığı şey gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde geceye 67 yaşındaki İhsan Amca damgasını vurdu. Milyoner'de yarışan..
Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi
Gündem

Bu kadarına da pes! Deprem fırsatçısı enselendi

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina hasar görmüş ve vatandaşlar hasarlı binalarını terk ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay