Ev parasına karavanlara rağbet arttı

Türkiye’de başlayan karavan kültürü her geçen gün büyüyor. İdeal Caravan’ın Genel Müdürü Mehmet Kaya, “200 bin TL’den başlayan çekme karavanlar 2 milyon TL seviyelerine kadar çıkarken; motokaravanlarda fiyat aralığı 3 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişiyor. Fiyatlar ev parasını bulmasına rağmen rağbet yüksek” dedi.

Oda fiyatları tetikledi

Amerika’da ve Avrupa’da oldukça yaygın olan karavan kültürü Türkiye’de otel oda fiyatlarındaki artışlar birlikte ilgiyi günden güne artırdı. Talebin pandemi başlangıcından itibaren yüzde 300 arttığı belirtiliyor. Öte yandan yerli üreticiler yoğunluktan dolayı siparişleri en erken 1 yıl sonra teslim etmeye başladılar. Karavan satışlarının artmasının doğal sonucu olarak servis, yedek parça ve karavan park gibi yan sektörlerde de büyüme gerçekleşti. Karavan kiralama hizmetleri ve karavan bakımı gibi sektörler, yüksek büyüme potansiyeli ile yeni kapılar açıyor.

Talebin çoğu deneyimi olmayan müşteri

Türkiye'de karavan kullanımı daha ekonomik tatil imkânı sunarken pazarda yerli karavanlar kadar ithal karavanların da satışında da talep yüksek rakamlara ulaştı. Kaya, özellikle çekme karavanlar müşterilerine uygun fiyat avantajı sunarken, motokaravanların özgürlük vadettiğini belirterek, “Mevcut tesisler, karavan kullanıcılarına güvenli ve konforlu konaklama imkânları sunuyor. Türkiye’de her geçen gün karavan parkların ve kamplarının sayısı artsa da henüz yeterli sayıya ulaşılmadı. Karavan sektöründeki hızlı yükseliş beraberinde ilerleyen yıllarda karavan parkların sayısını da artıracaktır.” ifadelerini kullandı.