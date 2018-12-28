Ev onarım bekliyor



Kışın aksayan yanları ortaya çıkınca evin sizi bekleyen yaralarını sarmanın tam vakti. Kimi enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için yalıtım yaptırıyor ya da akan çatısını kriz dönemine özel fiyatlarla en maliyetli şekilde tadilat yaptırıyor. Kimi evinin boyasını değiştiriyor, parkesini yeniliyor.

Yaz-kış enerjiden tasarruf

Enerji fiyatları yükseliyor, yalıtım alternatif değil zorunlu hale geliyor. Yalıtım, konutlarda kışın artan doğalgaz faturalarında tasarruf sağlarken yaz aylarında ise klima kullanımının sebep olduğu yüksek elektrik faturalarını düşürme imkanı sağlıyor. Özellikle de küresel ısınmanın gündemde olduğu bugünlerde önemli gündem maddesi durumunda. Isı, ses, su ve yangın izolasyonunu sağlayan yalıtım ürünleri de artık çekici hale geliyor.

Boyada yenileme zamanı

İnsanların evlerini yenilemeye başladıkları en önemli alanların başında duvarlar geliyor. Değişim de buradan başlıyor. Boya sanayicileri harıl harıl reklam yapmakta.

Pencerelerden ısı kaybı

Ne yakıyor olursanız olun, en büyük ısı kaybı pencerelerden kaynaklanıyor. Onun için evinde tadilata gittiğinde insanların önce pencereleri akla geliyor. Gerçekten boya işlerinizi de pencerelerden sonraya bırakmanızda yarar var. Oluşacak ufak tefek özürler ancak öyle kapanacaktır. Bazı bölgelerde rekabetin getirdiği fiyat düşüşlerine rastlanıyor. Bunu iyi değerlendirmek gerek.

Kiremit değiştirmeden çatı

Çatılarını en ekonomik fiyata onarmak isteyenler için de bu dönem bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kiremit altı yalıtım levhası, apartman ya da bina sahipleri, kendi kiremitlerini kullanmak şartıyla ekonomik bir şekilde onarma imkanı sağlıyor. Çatıdaki kiremitler kaldırılarak altına izolasyon levhası yerleştiriliyor. Böylece aynı kiremitler kullanılarak ekstra maliyet çıkartılmadan çatı onarılıyor.