Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Ev onarım bekliyor

Tadilat zamanı geldi... Şimdi, akan çatıyı onarmanın, evi yeniden boyamanın, parkeleri değiştirmenin tam zamanı...

28 Aralık 2018 Cuma 14:51
Ev onarım bekliyor


Kışın aksayan yanları ortaya çıkınca evin sizi bekleyen yaralarını sarmanın tam vakti. Kimi enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için yalıtım yaptırıyor ya da akan çatısını kriz dönemine özel fiyatlarla en maliyetli şekilde tadilat yaptırıyor. Kimi evinin boyasını değiştiriyor, parkesini yeniliyor.

Yaz-kış enerjiden tasarruf

Enerji fiyatları yükseliyor, yalıtım alternatif değil zorunlu hale geliyor. Yalıtım, konutlarda kışın artan doğalgaz faturalarında tasarruf sağlarken yaz aylarında ise klima kullanımının sebep olduğu yüksek elektrik faturalarını düşürme imkanı sağlıyor. Özellikle de küresel ısınmanın gündemde olduğu bugünlerde önemli gündem maddesi durumunda. Isı, ses, su ve yangın izolasyonunu sağlayan yalıtım ürünleri de artık çekici hale geliyor.

Boyada yenileme zamanı

İnsanların evlerini yenilemeye başladıkları en önemli alanların başında duvarlar geliyor. Değişim de buradan başlıyor. Boya sanayicileri harıl harıl reklam yapmakta.

Pencerelerden ısı kaybı

Ne yakıyor olursanız olun, en büyük ısı kaybı pencerelerden kaynaklanıyor. Onun için evinde tadilata gittiğinde insanların önce pencereleri akla geliyor. Gerçekten boya işlerinizi de pencerelerden sonraya bırakmanızda yarar var. Oluşacak ufak tefek özürler ancak öyle kapanacaktır. Bazı bölgelerde rekabetin getirdiği fiyat düşüşlerine rastlanıyor. Bunu iyi değerlendirmek gerek.

Kiremit değiştirmeden çatı

Çatılarını en ekonomik fiyata onarmak isteyenler için de bu dönem bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kiremit altı yalıtım levhası, apartman ya da bina sahipleri, kendi kiremitlerini kullanmak şartıyla ekonomik bir şekilde onarma imkanı sağlıyor. Çatıdaki kiremitler kaldırılarak altına izolasyon levhası yerleştiriliyor. Böylece aynı kiremitler kullanılarak ekstra maliyet çıkartılmadan çatı onarılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:51
  1. ev
  2. ev tadilatı
  3. ev onarımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köye indiler... Dehşet!
    1. Köye indiler... Dehşet!
    2. ‘Yav..’ Yahu..’ deyipdurmayın!
    3. Kayıp genç kız ölü bulundu
    4. Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi
    5. Medet Önlü cinayetinin bir sanığına..
    6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    7. Buzlar kırılarak kurtarılan köpek..
    8. Hac kura sonuçları son dakika hac..
    9. Diyanet 2019 hac kura ve durum..
    10. Galatasaray Brezilyalı golcü ile anlaştı
    11. Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
    12. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    13. MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler..
    14. TEB'den "yardımcı..
    15. Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife..
    16. Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda..
    17. Şekerbank’tan istihdama destek için 20..
    18. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    19. Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
    20. BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?