Ev işlerinizde hanımınıza yardım etmek kılıbıklık değil

Bir erkek ev işlerine yardımcı olmak deyince ne anlar? diye sorup son derece sitemli bir cevap veriyor ev hanımı: “Elektrikli süpürge ile ben halıyı süpürürken onun lutfedip ayaklarını kaldırmak!”

Bu yüzden pek çok ev hanımı “Çok kırıcı oluyorum. Ben temizlik yaparken onun uzanmasına veya televizyon izlemesine deli oluyorum ve kavga başlıyor evde..” demekte..

Erkeklerde ise hâlâ “kılıbık” denilme korkusu var. “Kadının elinde oyuncak olma.”, “Kadının iplerini tutuyor olması..” filan.. Artık tarih olması gereken bir sürü gerekçe ile erkekler, evde eşlerine yardımcı olmaktan kaçınıyor. Onlara göre ev işi, fasa fisodur.. Kadınlar akşama kadar lak lak eder, evlendirme programları izler..

Böyleleri de yok değil hani..

Fakat giderek azınlıkta kalıyorlar.

Bizim toplumumuzda kadınlar aile hayatının öteden beri en ağır yanını yüklenmişlerdir. Cefakâr ve fedakârdırlar. Sadece geçmişte “gıkları çıkmazdı” şimdi, haklarını dile getirip, sitem ediyorlar.

Bakın uzmanlar bile ne diyor:

Gerektiğinde eşlerin birbirlerine yardımcı olması en başta kendi ilişkilerine fayda sağlar. O evde yetişen çocukların kişilik gelişimine bu dayanışmanın olumlu katkısı ise oldukça fazladır. Annesi yorgun veya hasta olduğunda babasının ona nasıl şefkatle yaklaştığını gören çocuk, hem annesine karşı daha merhametli olur hem de ileride evleneceği eşiyle hayatı her alanda paylaşmayı kavrar. Babası yardıma ihtiyaç duyduğunda elinden gelen desteği veren annesine ise hayranlığı artar; yardımlaşmayı, dayanışmayı, dostluğu ve vefayı çocuk “ilk okulu” olan baba evinde öğrenir.

Babanın evde anneye yardımcı olması pısırıklık değildir ve aslında olması gereken de eşlerin güzel niyetlerle yardımlaşmasıdır.

Ancak dengeyi koruması da mutlaka gerekir. Silik baba ve otoriter anneden veya otoriter baba ile silik anneden oluşan yuva sağlıksız bir yuvadır. Çocuklara yanlış örnekler teşkil ederler. Ailede rol dağılımı ve iş bölümü önemli. Kadının fıtratı ev işlerine, erkeğin fıtratı ise dışarı işlerine daha yatkındır. Roller birbirine geçmemeli. Önemli olan erkeğin, hanımı yardıma ihtiyaç duyduğunda desteğini esirgememesidir. Hanım ister çalışıyor olsun isterse evde bulunsun erkeğin ev işlerine yardımcı olması gayet doğal bir haldir; asla kılıbıklık sayılamaz.

Fakat hanımı uyusun diye erkeğin kahvaltısız işe gitmesi veya hiçbir mazeret yokken hanımın yerine erkeğin ev işlerini yapması erkeği sinik, hanımı otoriter kılar.

Bu durum çocuklarda cinsel kimlik bunalımına kadar gidebilen anormal davranışlara sebebiyet verebilir. Hanımlar suiistimalden sakınmalı erkekler ise ‘Ben kazak erkeğim; ev işi falan yapamam. Zaten yorgun geliyorum’ gibi mazeretlerle hanımı tüm ev işleri ve çocuk eğitimi ile baş başa bırakmamalıdır. Özgüven eksikliği olmayan, olgun erkek ‘Başkaları ne der?’ kaygısı taşımaz. Erkekliğini ispat etmeye de ihtiyacı yoktur zaten..

Hanımlar da üsluba dikkat etmeli. Kendini ev işlerine yardımda zorunlu hisseden erkek çok fazla istekli davranmayacağı gibi onu bu duruma sokan şartlara da isyan edebilecektir. Oysa hanım üslubunu bildiğinde ve kadınlık nezaketi ile eşinden ricada bulunduğunda yardımlaşma anları aralarında bir muhabbet ve paylaşım fırsatı oluşturabilir.