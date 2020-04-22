Ev işlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneği alır mı?
Çalışanın kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekiyor. Kısa çalışma ödeneğini kimler alır? Kısa Çalışma Ödeneğine SGK’lı olarak çalışan herkes unvan ayrımı yapılmaksızın başvuru yapabilir. Peki evde çalışan kısa çalışma ödeneği alır mı? Ev işlerinde çalıştırılanlar kısa çalışma ödeneğinden faydalanır mı?
Kısa çalışma talebinde bulunacak işvereninin “İŞKUR Kaydı” olmalıdır. Kısa çalışma talep formu ile kısa çalışmadan yararlanacaklara ait liste (emekliler ve bağkur hariç) ve incelemeye esas belgeler gönderilmelidir. Bildirilen çalışanların son 3 yılda 450 gün ve son 60 gün hizmet akdine tabi çalışma şartının değerlendirilmesi İŞKUR tarafından yapılacaktır.
Kısa çalışma ödeneğinden 4/A’lı çalışanlar yararlanabiliyor. Çalışanlardan sigortalı oldukları dönem içinde işsizlik sigortası kesintisi yapılıyor ve bu kesinti yapılan çalışanlar işsizlik maaşından ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Bu nedenle evde çalıştırılan kişiler kısa çalışma ödeneğine başvuramaz.