Ev işleri çalışan kadınları zorluyor

Günümüzde ev işlerini kolaylaştıran teknolojik araçlar aldı başını gidiyor. Bakarsınız yakında robotlar da yaygınlaşıvermiş! Ancak bütün bu teknolojik kolaylıklara rağmen kadının aile içi sorumlulukları da artmakta. Mesela çamaşır yıkamak, eskisine göre daha kolay ve daha kısa süreli bir iş gibi görünse de daha fazla giysi kullanıldığı ve bunların ütülenmesi gerektiği için, kadının ev işlerine ayrılan zamanının azaldığını söylemek zordur.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, İngiliz kadınların ömürlerinin ortalama 4 yılını ev işleriyle uğraşarak geçirdiğini ortaya koydu. İngiliz Bulldog Broadband şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, kadınlar ömürlerinin 4 yılını ev işleriyle uğraşarak geçirirken, bu erkekler için ortalama 2.5 yıl.

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 40’ı haftada 10 saatten fazla ev işleriyle uğraşıyor. Ancak bu oran yaşa göre farklılık gösteriyor.

18-30 yaşlarındaki kadınların yüzde 15’i haftada bir saatten az ev işi yaparken, 30-40 yaşlarındaki kadınların yüzde 15’i haftada 15 saatten fazla ev işleriyle uğraşıyor.

Bu haber hanımlar arasında tebessüme yol açıyor. Bakın biri ne diyor:

“Ev işleri bitmek bilmez. Allah da bitirmesin zaten. Demek 30-40 yaş arası temizliğe daha çok önem veriyor ve temizlik için daha çok uğraşıyor. Demek ki ben de bu yüzden daha fazla temizlik yapmaya başlamışım. Küçükken anneme kızardım, hergün temizlik mi yapılır, diye. Şimdi aynısını ben yapıyorum. Kolay gelsin.”

Bu haberi erkekler duymasın!

Hanımların ev işlerine ücret verilecek olsaymış, yıllık 80 bin lira gerekecekmiş..

Hanımlar bir yıl içinde 80 bin liralık ev işi yapıyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, kadınların ev işleri ve çocuk bakımı için haftada ortalama 74 saat vakit harcadıkları, bu iş başkasına yaptırılmış olsaydı bu kişiye 32 bin 812 sterlin (80 bin lira) ödenmek zorunda kalınacağı hesaplandı.

Bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmaya göre, ev kadınları haftada 82 saat ev işi yaparken, dışarıda tam zamanlı çalışan bir kadın ev işlerine 55 saat ayırıyor.

Sigorta şirketi, kadınların yaptığı ev işlerinin yıllık değerinin 2005’te yapılan benzeri bir araştırmadakine göre 8 bin sterlin (yaklaşık 20 bin lira) arttığını kaydetti.