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Ev hanımlığını hor görmeyin

Ev hanımlarının saltanat sürdüklerini sanmak yanlış...

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:25
Ev hanımlığını hor görmeyin

Bir işte çalışan kadının özlemidir evi. Kışın soğuklarında, yağmurunda kar ve çamurunda duraklarda titreyerek bekleşmekten kurtulmak. Veya yaz aylarının toz toprağında, itiş kakış tere batarak otobüse bindim, yetiştim- yetişemedim kabusundan kurtulmak.. Sonra gideceksin iş yerinde işverenin ağız kokusunu dinleyeceksin. Üç-beş kuruş kazacağım diye çırpınırken, kazandığın yola, üste başa gidecek. Helâk olman cabası..

Oysa evceğizinde otursan ne güzel! Sabah tembellik yapcan, işe yetişme telâşı yok! Patron yok! Yağmur çamur; toz toprak, kavurucu sıcak yok! Otobüs dolmuş beklemek yok! İtiş-kakış yok!..

Bu özlem daha anlatılamadık nice kareleriyle elbette çok güzel..

Fakat ev hanımlarının saltanat sürdüklerini sanmak da yanlış.. Evet o dışarıda üç-beş kuruş için çabalayıp tükenen hanımlardan daha iyi oldukları söylenebilir. Ne de olsa “güzel evceğizleri”ndeler denebilir. Bu doğru, insanın evceğizi gibisi yoktur..

Fakat -pasaklı ruhlular dışında- ev hanımlığını hafife alan olmamalı.. Bir ev hanımını dinliyoruz: “Sabah kalkarsın, kahvaltı vs.. derken hoooop temizlik faslı başlıyor. Evvela süpürme işlemi, süpürmek deyip geçmeyin! Halı süpürülür, paspaslar varsa toplanır koltuklar çekilir.. Koltuklar çekilirken mazallah belinizden tık diye bir ses gelir! Bakmışsınız bel fıtığı hastası oluvermişsiniz.. Yerler silinir, koltuk altlarına eller uzanmazzzz.. İki kat olur ulaşmaya çalışırsınız. Balkonlar hep karo fayansdır,. Yaz günü tozlanır balkona çıkılır diye yıkanır. Derken toz alma işlemiiii.. Sehpaların üzeri eşya dolu örtüler, ıvırlarr zıvırlar hepsiiiiii toplanır, toz alınır; hadiiii bu sefer yerleştir....

Dahasını anlatayım mı.. Çarşı-pazarı var bunun.. Alıp getirip hadi mutfakta yemek faslı.. Unutmayın çocuklar var, çocukların yaşlarına göre mızmızları, yaramazlıkları, ağlamaları, sonu gelmez istekleri.. “Anne.. anne..” diye sanki adınızı ezberlemeleri.. Sofra kur, sofra topla.. Bulaşıklar.. Çamaşırlar..” Yani ev hanımlığını hafife almayın..

Evet dönüp gelin evceğinize.. Bin kere daha iyidir, elin ağız kokusunu dinlemekten; sokağın çilesinden.. Fakat pasaklı biri değilseniz, ev hanımlığından zaten keyif alırsınız.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:25
  1. ev hanımlığı

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