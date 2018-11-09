'Ev hanımlığı' kutsal meslek

Ev hanımlarını özellikle feministler değersizleştirme çabasında..

Aslında toplumda en büyük ve en güzel üretimi onlar yapıyorlar. Ancak ürettikleri paraya dönüştürülemediği için değersiz ve önemsiz görülüyor.

Prof. Dr. Tarhan, “İyi çocuk yetiştirmek ve annelik yapmak iyi bir fabrika kurmaktan daha kıymetlidir. Anneliği bu yüzden en önemli meslek olarak görmek gerekiyor.” “Ev hanımlığını küçültmek, psikolojik olarak yapılan bir savaş taktiğidir..” diyor. Doğrudur.

“Kadın çalışırsa özgürdür, üretime katılmalıdır” tarzındaki düşünceler ev hanımlığını değersiz gördü.

Modernizm, çalışmayı; öğretmenlik, mühendislik veya sekreterlik yaparak üretime katılmak olarak gördü. Ev hanımları “evinde oturup hiçbir işe yaramayan” bireyler olarak nitelendi.

Ancak, günümüzde çalışan kadının her ne kadar ekonomik özgürlüğü varsa da, evin işlerini yine kadın yapmak zorunda kalıyor. Eğer bir evde kadınla erkeğin beraber çalışma zorunluluğu varsa evdeki işler yine kadına kalıyor. Onun evdeki rolü değişmiyor.

Erkek ise yine ayağını uzatıp karısının işleri yapmasını bekliyor. Süreç kadının aleyhine işliyor. Erken yıpranmasına sebep oluyor.

Fazla yıpranmayan erkek belli bir müddet sonra “dünyaya bir kez geldim, yaşamak istiyorum” diyerek eşinden ayrılmak istiyor ve yuvalar dağılıyor.

Bu durumda kadın da mağdur oluyor. Yani kadın adına yapılan bir hareket ona zarar vermiş oluyor.

ERKEK UYSALLAŞSA DA SONRA İSYAN EDİYOR

Kadın daha çok erkekleşip yaşarsa iş hayatında başarılı oluyor. Erkek de mecburen geçim devam etsin, hayat müşterek diyerek veya bunu benimsemeye kendini zorlayarak kadının evde bıraktığı kalan işleri yapmaya başlıyor. Bir süre sonra içten içe isyan ediyor. "Ne bu ya.. Ben bunun için mi evlendim?" demeye başlıyor.

Bir kere ev hanımlarının özlerini kaybetmemeleri gerekiyor. İyi çocuk yetiştirmek ve annelik yapmak iyi bir fabrika kurmaktan daha kıymetlidir.

SİGORTA ETTİRMELİ

Anneliğin değerini düşüren topluluklar kendilerine zarar veriyor. Anneliği bu yüzden en önemli meslek olarak görmek gerekiyor. Hatta devletimizin onlara zorunlu sigorta yapması gerekiyor. Bu onların özgüvenini artıran bir uygulama olacaktır. Böyle yapılırsa evde kadının çocuğuyla ilgilenmesi külfet olarak algılanmayacaktır.

EN AZ ÖĞRETMENLİK KADAR KUTSAL MESLEK

Çocukla ilgilenmek, eğitmek külfet olarak görüldüğü için bazı çocuklar anne babasını tanımadan büyüyorlar.

“Ev hanımlığı” fedakârlık, adanmışlık gerektiren bir meslektir. Birçok ebeveyn buna tahammül edemeyerek çocuklarını bakıcıya teslim ediyorlar. Çocuklar bu nedenle anne ve babanın varlığından mahrum kalıyor ve mağdur duruma düşüyor.



Ev hanımlığı en az “öğretmenlik” gibi önemli bir meslektir.