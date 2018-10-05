THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ev hanımı olmak çok zor zanaat

Dünyanın en ağır işlerinden biri ev kadınlığı olsa gerek.

05 Ekim 2018 Cuma 19:21
Ev hanımı olmak çok zor zanaat

Onların işi zor, çünkü mesaileri hiç bitmiyor. 24 saat iş başındalar. Sözünü ettiğimiz ev hanımı, elbette, kocasını yolcu eder etmez, televizyonda dedikodu, çöpçatan programlarına, pembe dizilere takılıp; demleyip çayı, yakıp sigarayı evi barkı boşlamış olanlar değil. Eşini işine yolcu ettikten sonra, evini şöyle bir derleyip toplayıp ardından çarşı pazar, ne pişirip, ne yedireceğim diye koşan kadın. Aldıklarını evine taşırken üşüyen, titreyen, yorulan helâk olan kadın.. O ev kadınları bütün gün yemek yapar, sofra kurar, sofra kaldırır çocuklara bakar. Evin temiz ve düzenli olmasının sorumlusudur. Bazen 10 dakika dinlenmeden gelir akşam…Kocaya yoruldum demek olmaz, çünkü cevap bellidir. “Bütün gün evde boş boş oturuyorsun, ne yorulması?” diye bir çıkışma ile karşılaşmak ihtimali vardır.

Ev işlerinin son derece nankör işler olduğunu söyleyebiliriz. Çok sabır isteyen ve bir anda da yok olabilen işlerdir. Çamaşırlar yıkadıktan üç gün sonra yine aynı çamaşırların biriktiğini görürsünüz. Saatlerce uğraştığınız bir dolma, bir mantı veya bir başka yemek beş dakika içerisinde tüketilir.

Pek çok kadın evde iş yaparken kaza geçiriyor. Ev kazalarının giderek arttığını gösteriyor istatistikler. Elini kolunu yakma, elektrik kazaları onların başına çoğu zaman evde yapayalnız kaldıkları zaman geliyor. Bu çok önemli. Ayrıca bir de annenin çocuğuyla meşgul olma açısından çektiği zorluklar var. Okumuş bir anne, zaman ayırıp bir öğretmen gibi çocuğuyla meşgul oluyor. Okumamış anne ise bilmediklerinin rahatsızlığını ve heyecanını yaşıyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:21
  1. ev hanımı
  2. ev hanımı olmak
  3. ev hanımı olmanın zorluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez
    1. Çok giydirmeyin onlar sıcak sevmez
    2. Trump o günü bekliyordu! Belli oluyor
    3. Beyin yorgunluğu için...
    4. Bebeğinizi büyütürken ezberi bırakın
    5. Hamur açarken başınıza iş açmayın
    6. Çocukların kavgalarında hakem rolü..
    7. Rus şirket: Teknolojimizi çaldılar!
    8. Seferler iptal edildi!
    9. Ev hanımı olmak çok zor zanaat
    10. Ayakkabılar mikrop yuvası
    11. Her gecenin bir sabahı vardır
    12. Bitkiler duruma göre zararlı da..
    13. Adana'da otomobil tırla çarpıştı,..
    14. Horlama n’olur!..
    15. PKK'ya 7 ilde operasyon! Çok sayıda..
    16. TBMM Başkanı Binali Yıldırım HSK..
    17. Kulak ağrısının sebebi nedir?
    18. Batman'da teröre lanet yürüyüşü..
    19. Banyo duvarlarına kağıt kaplama olur mu?
    20. Tokat’ta katil arıların vahşi yaşam..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı