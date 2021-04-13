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Aktüel Ev eşyası taşıyan kamyonet kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Ev eşyası taşıyan kamyonet kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Burdur'da ev eşyası taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kadın hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:29:00 -
Ev eşyası taşıyan kamyonet kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İsa Bekar (24) idaresindeki 07 NE 179 plakalı kamyonet, Antalya-Burdur kara yolu Kurna Rampası mevkisinde devrildi. Kazada kamyonetteki Cahide Bekar (39), 3 aylık bebek Efsa ile Nisa Bekar (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cahide Bekar müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Efsa Bekar, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Çiftin eşyaları ve çocukların oyuncakları yola savruldu.

Antalya'dan Burdur'a taşındığı öğrenilen çiftin diğer çocukları Nisa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan morgun önünde eşinin otopsisini bekleyen İsa Bekar, gözyaşlarına hakim olamazken savcının incelemesinin ardından Cahide Bekar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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