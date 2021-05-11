Bayram sofralarının olmazsa olmazıdır baklava… Ev baklavası yapmak ise maharet ister. Ev baklavası hamurunu kıvamında açıp güzelce pişirdikten sonra şerbetinin nasıl verileceği merak ediliyor. Peki, şerbet sıcak mı soğuk mu olur?

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

Baklava şerbetinin ısısı son derece önemlidir. Baklavayı pişirip hemen şerbetlemek istiyorsanız; hamuru yoğurmaya başlamadan hemen önce şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Siz hamuru açıp pişirene kadar şerbet soğuyacaktır. Böylece sıcak baklavaya soğuk şerbeti gezdirmiş olacaksınız.

Baklava hamurunu bir, iki gün öncesinden açanlarda mevcut. Şayet baklavayı açıp önceden pişirdiğiyseniz bu kez işler değişir. Bu kez sıcak şerbeti soğuk tatlıya dökmeniz gerekiyor. Pek çok ev hanımı önceden açtığı soğuk baklavaya sıcak şerbet dökerken, tepsiyi ocağın üzerine yerleştirir ve en kısık ateşte ocağı açar. Böylece baklava şerbetini daha iye çeker. Unutmayın şerbetli tatlı hazırlarken; ya şerbetiniz ya da tatlınızdan birinin soğuk diğerinin sıcak olması gerekiyor.

Şerbet nasıl yapılır?

Malzemeler:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Şeker ve suyu ocağa alıp kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limonu ekleyin ve yaklaşık beş dakika sonra ocağın altını kapatın.