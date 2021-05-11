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Yemek Tarifleri Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?
Yemek Tarifleri

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

Ev baklavası şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür? Ramazan bayramıyla birlikte hanımların pek çoğu ev baklavası açmaya başladı. İyi bir baklavanın sırrı ise şerbetinde gizli. Peki, baklava şerbeti ne zaman verilir? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu olmalı? Soğuk baklavaya sıcak şerbet mi verilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:13:00 -
Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

Bayram sofralarının olmazsa olmazıdır baklava… Ev baklavası yapmak ise maharet ister. Ev baklavası hamurunu kıvamında açıp güzelce pişirdikten sonra şerbetinin nasıl verileceği merak ediliyor. Peki, şerbet sıcak mı soğuk mu olur?

Ev baklavanın şerbeti ne zaman dökülür? Bayram baklavası şerbeti ne zaman dökülür?

Baklava şerbetinin ısısı son derece önemlidir. Baklavayı pişirip hemen şerbetlemek istiyorsanız; hamuru yoğurmaya başlamadan hemen önce şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Siz hamuru açıp pişirene kadar şerbet soğuyacaktır. Böylece sıcak baklavaya soğuk şerbeti gezdirmiş olacaksınız.

Baklava hamurunu bir, iki gün öncesinden açanlarda mevcut. Şayet baklavayı açıp önceden pişirdiğiyseniz bu kez işler değişir. Bu kez sıcak şerbeti soğuk tatlıya dökmeniz gerekiyor. Pek çok ev hanımı önceden açtığı soğuk baklavaya sıcak şerbet dökerken, tepsiyi ocağın üzerine yerleştirir ve en kısık ateşte ocağı açar. Böylece baklava şerbetini daha iye çeker. Unutmayın şerbetli tatlı hazırlarken; ya şerbetiniz ya da tatlınızdan birinin soğuk diğerinin sıcak olması gerekiyor.

Şerbet nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Şeker ve suyu ocağa alıp kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limonu ekleyin ve yaklaşık beş dakika sonra ocağın altını kapatın. 

Ev baklavası tarifi
Ev baklavası tarifi

Yemek Tarifleri

Ev baklavası tarifi

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