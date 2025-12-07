Ev baklava tarifi: Kolay, tam ölçülü, cevizli nefis baklava nasıl yapılır?

Bayram sofralarından özel günlere kadar her dönemin klasik lezzetlerinden biri olan baklava, evde doğru ölçüler ve uygun teknikle hazırlandığında fırından çıkan sonuçla herkesi şaşırtıyor. İncecik açılan hamurun ceviz ya da fındıkla buluştuğu, tereyağının mis kokusuyla tamamlanan bu tarif, tam size göre. Peki tam ölçülü kolay ev baklavası nasıl yapılır, şerbeti nasıl hazırlanır? İşte evde kusursuz baklava hazırlamak için bilmeniz gereken tüm detaylar…

Ev baklavası tarifi için gerekli malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt (200 ml)

1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

5,5 su bardağı un

İç malzemeler:

Kırılmış ceviz veya fındık

Açmak için:

Mısır nişastası

Şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

300 g tereyağı

Şerbet nasıl hazırlanır?

Şerbet için şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya bırakın.

Yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 1–2 dakika daha ocakta tutarak şerbeti soğuması için kenara alın. Ev baklavasının kıvam alması için şerbetin mutlaka soğuk, baklavanın ise sıcak olması gerekiyor.

Ev baklavası hamuru nasıl yapılır?

Hamur için yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, kabartma tozu ve tuzu yoğurma kabına alın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru tezgâha alarak toparlayın ve 30 eşit bezeye bölün.

Bezeleri tabak büyüklüğünde açın, aralarına bolca nişasta serperek 10’arlı üç grup oluşturun.

Hazırladığınız 10’lu bezeleri merdaneyle tepsi boyutuna kadar inceltin.

Her katın arasına ceviz veya fındık serperek hamurları üst üste yerleştirin.

Tepsiye yerleştirdiğiniz baklavayı dilediğiniz formda kesin.

Eritilmiş tereyağının köpüklerini aldıktan sonra yağın yarısını baklavanın her yerine eşit dağılacak şekilde dökün.

Baklavayı 160°C önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Hafif renk aldığında kalan yağı gezdirin ve altı üstü iyice kızarana kadar tekrar fırına verin.

Şerbeti nasıl dökülür?

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti yavaşça gezdirin.

Tam kıvamını alması için yaklaşık 2 saat dinlendirin.

Baklavanın Osmanlı mutfağındaki köklü yolculuğu

Baklava, tarih boyunca farklı coğrafyalarda sahiplenilen ancak Osmanlı saray mutfağında en gelişmiş formuna kavuşan özel bir tatlı olarak kabul ediliyor. Topkapı Sarayı mutfak kayıtlarında ilk baklava hazırlığının 1473 yılında yapıldığı biliniyor.

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki anlatımlardan, baklavanın konaklarda ve seçkin sofralarda yer aldığı; ustaların ince hamur açma becerilerine göre değerlendirildiği anlaşılıyor.

Osmanlı döneminde Baklava Alayı adıyla bilinen gelenek ise tatlının kültürel önemini gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Ramazan ayının 15. gününde pişirilen baklavalar, belirli düzenle yeniçerilere ulaştırılır, bu tören halk tarafından büyük ilgiyle izlenirdi.

Gaziantep’ten günümüze uzanan baklava geleneği

Osmanlı sonrası dönemde Türkiye’de baklavanın merkezi Gaziantep oldu. Yıllar içinde ustadan çırağa aktarılan tarifler farklılaşarak bölgesel lezzetlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bugün soğuk baklava, şöbiyet, kaymaklı fıstıklı çeşitler gibi birçok modern tarif baklavanın genişleyen lezzet dünyasını temsil ediyor.