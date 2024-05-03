  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eurovision’da ‘Filistin Bayrağı’ yasağı! Böyle olur Batı’nın özgürlükçülüğü
Gündem

Eurovision’da ‘Filistin Bayrağı’ yasağı! Böyle olur Batı’nın özgürlükçülüğü

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:31:00 -
Eurovision’da ‘Filistin Bayrağı’ yasağı! Böyle olur Batı’nın özgürlükçülüğü

Sözde özgürlüklerin ve demokrasinin beşiği olan Batı'da söz konusu Müslümanlar olduğu zaman özgürlüklerin nasıl kısıtlandığı bir kez daha gözler önüne serildi; Eurovision Şarkı Yarışması'na Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

Göteborg Post gazetesine EBU tarafından yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

Devlet değil eşkiya topluluğu! UCM korkusu sonrası Filistin tehdidi
Devlet değil eşkiya topluluğu! UCM korkusu sonrası Filistin tehdidi

Dünya

Devlet değil eşkiya topluluğu! UCM korkusu sonrası Filistin tehdidi

Filistin yönetimi polisleri bir mücahidi şehit etti!
Filistin yönetimi polisleri bir mücahidi şehit etti!

Dünya

Filistin yönetimi polisleri bir mücahidi şehit etti!

George Washington Üniversitesi’nde Filistin'e destek eylemi büyüyor!
George Washington Üniversitesi’nde Filistin'e destek eylemi büyüyor!

Dünya

George Washington Üniversitesi’nde Filistin'e destek eylemi büyüyor!

Üniversite öğrencilerine müdahale eden ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü!
Üniversite öğrencilerine müdahale eden ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü!

Sosyal Medya

Üniversite öğrencilerine müdahale eden ABD polisi Filistin bayrağına tükürdü!

ABD'de Filistin'e destek protestolarında 2 bin gözaltı!
ABD'de Filistin'e destek protestolarında 2 bin gözaltı!

Dünya

ABD'de Filistin'e destek protestolarında 2 bin gözaltı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23