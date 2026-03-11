  • İSTANBUL
EuroLeague'de 31. hafta maçları yapılacak

EuroLeague'de 31. hafta maçları yapılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 31. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Anadolu Efes yarın deplasmanda Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe Beko ise Cuma günü Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 31. hafta, bugün, yarın ve 13 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımlarından Anadolu Efes, yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise 13 Mart Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 19. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 7 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 31. haftanı programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

22.45 Virtus Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

Yarın:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiacos (Yunanistan)

22.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes

22.45 Real Madrid (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

23.00 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

13 Mart Cuma:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

