EuroLeague’de 28. haftanın perdesi açılıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 28. hafta heyecanı başlıyor. Anadolu Efes, bugün Virtus Bologna’yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise yarın deplasmanda Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos ile karşılaşacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague 28. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden Anadolu Efes, bu akşam İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 8 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 19. sırada girdi. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çıktığı son 2 maçtan galip ayrıldı.

Lider Fenerbahçe Beko ise yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımına konuk olacak. Telekom Center'da oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 19 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, organizasyondaki son 6 maçında akiplerini mağlup etmeyi başardı.

Avrupa Ligi'nde 28. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Monaco (Fransa)-Baskonia (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

